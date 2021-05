Abschlussprüfungen in Bayern

Ohne Corona-Test in die Prüfung: Bei vielen überwiegt dann doch die Angst

In Bayern beginnen am Mittwoch die Abiturprüfungen. Eine Testpflicht gibt es für die Schülerinnen und Schüler nicht.

Plus Eine Testpflicht vor den Abschlussprüfungen gibt es nicht – zum Ärger mancher Lehrkräfte. Quarantäne, Infektion, Corona-positiv: Diese Regeln gelten in Bayern.

Von Anna Katharina Schmid

Nach monatelangem, intensivem Lernen stehen sie am Tag der Prüfung vor der Schule, im Rucksack haufenweise Stifte und Snacks, Traubenzucker, Glücksbringer. Die Aufregung ist groß, ein bisschen Angst schwingt mit, noch ein schneller Abstrich, bevor es mit vielen anderen in den Prüfungsraum geht – doch dann das Ergebnis: Corona-positiv. Was dann?

