vor 16 Min.

Ärger im Schulbus: Warum Schüler und Busfahrer aneinandergeraten

So wäre es perfekt, es dürfte aber die Ausnahme sein: Die Schulkinder steigen schön der Reihe nach in den Bus ein.

Der Beruf des Schulbusfahrers fordert viel: Augen auf die Straße, den Zeitplan im Kopf und hinten toben die Schüler. Warum es immer wieder zu Konflikten kommt.

Von Veronika Lintner

Im März musste sich ein Schulbusfahrer aus Friedberg vor Gericht verantworten: Der Lärm und Trubel hatte sich bei einer Fahrt so weit zugespitzt, bis er voll auf die Bremse trat. Ein Schüler verletzte sich. Der Fahrer hielt nicht an, er erkundigte sich nicht nach dem Schüler. Ein Einzelfall oder Alltag in den Schulbussen in der Region Augsburg?

Mit den Bussen und Bahnen des Augsburger Verkehrsverbunds fahren täglich tausende Schüler. AVV-Sprecherin Irene Goßner weiß, dass es da nicht immer nur ruhig zugeht. Und sie kennt die Gefahren. „Manche Kinder kommen auf seltsame Ideen, und nehme auch mal eine Haltestange als Reck“, sagt sie. „Und wenn sie sich schubsen, hat man schnell einen ,fliegenden‘ Schüler.“

Busfahrer absolvieren regelmäßig Deeskalations-Trainings

Auch deshalb absolvieren alle Busfahrer des AVV Schulungen zur Deeskalation. Dabei sollen sie lernen, wie sie den Stresspegel im Bus verringern können. Diese Schulungen finden laut Goßner regelmäßig statt – zumindest ein- bis zweimal im Jahr. Dennoch: Große Konflikte seien bei Busfahrten selten, sagt Goßner. Sie habe nicht den Eindruck, dass sich das Benehmen der Schüler in jüngster Zeit drastisch verschlechtert habe.

Der Schüler, der sich bei der Vollbremsung verletzt hatte, besucht die Grund- und Mittelschule Stätzling-Derching. Nach diesem Vorfall hatte Schulleiter Martin Enzinger die Eltern der Kinder in die Pflicht genommen: Er setzte sie als Aufsicht und Busbegleiter ein.

Ältere Schüler müssen auf die Jüngeren aufpassen

Inzwischen werden Mittelschüler darin eingewiesen, auf jüngere Kinder aufzupassen. „Das hat sich bewährt“, sagt Enzinger. Aber: „Man spürt einen gesellschaftlichen Wandel. Das Respektverhältnis von Kleineren zu Großen nimmt generell ab. Und was kann ich als Busbegleiter machen? Allenfalls die Probleme ansprechen.“ Wichtiger sei Aufklärung, zum Beispiel bei Aktionstagen zur Verkehrssicherheit.

Ortstermin. Mittags am Volksfestplatz in Friedberg. Ein Pulk setzt sich in Bewegung: Ein Strom von Schülern drängt mit dem letzten Gong aus den Pforten der Schulen und verdichtet sich vor den wartenden Bussen zu kleinen Menschentrauben. „Das ist noch gar nichts. Heute ist es fast ruhig“, sagt Georg Bestele, Inhaber der Friedberger Busfirma Demmelmair.

Parkende Muttis sorgen für Ärger an Bushaltestellen

Er beobachtet die Lage, den Trubel vor den Bussen und auf dem Parkplatz. Ein quietschgelber Skoda hält auf der Fahrbahn zwischen den Parkreihen: Kinder steigen gemächlich ein, der restliche Verkehr muss warten. Bestele sieht die Szene. „Und wer ist schuld?“, fragt er und gibt sofort die Antwort: „Die Muttis.“ Hier, auf dem Parkplatz, sollten sich die Eltern doch an die Verkehrsregeln halten, wenn sie ihre Kinder abholen, findet Bestele.

Wenige Meter weiter drängen sich Kinder an einen Bus, noch während er anrollt. „Die kleben an der Tür, wenn sich der Bus noch bewegt“, sagt Bestele und schüttelt den Kopf. Drei Minuten später öffnet sich die Bustür.

Die Schüler nehmen Platz, das Smartphone auf den Schoß, Kopfhörer auf, Rucksack beiseite. Regentropfen rinnen an den Scheiben hinab. Nach wenigen Metern, kurz nach der Ausfahrt vom Volksfestplatz, springt eine Ampel auf rot – ruppige Bremsung, die Schüler raunen. Doch nichts ist passiert, die Fahrt geht weiter.

Der Weg führt über Kurven und Hügel, ab und an wirft der Fahrer einen Blick in den Rückspiegel. Ein kleiner Junge steht zwischen den Sitzreihen und wippt hin und her: Wenn der Bus beschleunigt, balanciert er auf den Fersen, und dann auf den Fußballen, wenn der Fahrer bremst.

Die Stimmung ist ruhig, Finger malen auf beschlagenen Scheiben, viele Augenpaare blicken auf kleine Bildschirme. „Wagen hält“ blinkt es immer wieder rot auf der Anzeige. Die Schüler stehen früh vor ihrem Stop auf, taumeln mit dem schwankenden Bus und mit jedem „Tschüss!“ wird der Bus leerer.

Als der Blick frei wird auf die Zentrale der Firma Demmelmair, sind die Scheiben nicht mehr beschlagen. Ein letztes Mal zischt der Bus und der Busfahrer atmet aus. Es war eine ruhige Fahrt.

Das Verhalten der Schüler im Bus hat sich in den vergangenen Jahren verbessert

„Die Entwicklung ist gut: Es gibt immer weniger Akrobaten und weniger Vandalismus“, sagt Bestele. Seit 40 Jahren arbeitet er im Busgewerbe, ab und an fährt er selbst. Je neuer ein Bus sei, desto seltener werde er beschädigt. „Wenn so ein Sessel mal aufgeschlitzt ist, dann haben die Schüler weniger Skrupel.“

Früher habe das Unternehmen 20 Busse gehabt, jede Woche mussten etwa drei Sitze repariert werden. „Heute haben wir etwa 70 und es ist nur etwa ein Sitz in der Woche“, sagt Bestele.

Woher kommt der Wandel? „Es hat kaum einer mehr die Zeit, mit seinem Nebenmann zu sprechen. Das hat die Lage sogar verbessert“, sagt er. Früher hätten sich Schüler gegenseitig angestachelt, sich unterhalten. „Das interessiert heute niemanden mehr.“

Bestele setzt auf Aufklärung: Bei einer Übung habe er den Schülern das Risiko einer Busfahrt einmal demonstriert. Dabei sei eine Crashtest-Puppe bei einer Vollbremsung durch den ganzen Bus geschleudert. Da hätten die Schüler gestaunt. Aufklärung sei wichtig – aber auch eine Aufsicht an Schwerpunkten, am Aichacher Busbahnhof oder dem Friedberger Volksfestplatz.

Probleme mit Schülern gibt es meistens auf dem Heimweg

Morgens, auf dem Hinweg, gebe es selten Probleme, sagt Mathias Guba, Geschäftsführer der Firma Demmelmair und Busfahrer. Nach Schulschluss falle aber der ganze Stress ab. „Da haben sie 60 Kinder im Rücken und sehen nicht, was in der letzten Reihe passiert.“

Die Strecke, der Verkehr, die lauten Kinderstimmen – das führe zu Stress. Der Geräuschpegel gehe ihm oft durch Mark und Knochen. „Dann muss ich auch mal einen Brüller loslassen.“ Doch im Ernstfall stellt sich die Frage: Anhalten? Den Motor abstellen und den Tumult schlichten? Schließlich drängt der Zeitplan. Es gebe aber auch Schüler mit gutem Benehmen. Da gibt es ein ,Guten Morgen‘, ein ,Auf Wiedersehen‘“, sagt Guba.

Themen Folgen