vor 16 Min.

AfD-Fraktion streicht ihren Chefs die Dienstwagen

Der Streit innerhalb der bayerischen AfD geht munter weiter. Nun stutzte die Landtagsfraktion ihre eigenen Chefs und nimmt ihnen die Dienstwagen weg.

Von Uli Bachmeier

Der Machtkampf in der AfD-Fraktion im Landtag setzt sich offenbar auch nach der gescheiterten Revolte gegen die Fraktionschefs Katrin Ebner-Steiner und Ingo Hahn fort. In der Fraktionssitzung, so berichteten Teilnehmer, wurden der Fraktionsführung sowohl die Dienstwagen als auch die Fahrer gestrichen.

Neue Sitzplätze im Plenum des Landtags für die AfD-Fraktionschefs

Zudem sollen Ebner-Steiner und Hahn künftig im Plenum des Landtags in den hinteren Reihen sitzen und nicht mehr ganz vorne, was üblicherweise das Privileg der Fraktionschefs ist.

Offizielle Stellungnahmen waren dazu zunächst nicht zu erhalten. Es hieß, es handle sich um interne Vorgänge. Auch der Abgeordnete und Chef der AfD in Schwaben, Gerd Mannes, wollte die Beschlüsse nicht kommentieren.

Die politische Willensbildung der Mehrheit hat Vorrang

Er sagte nur: „Es ist wichtig, dass wir die Schlagkräftigkeit der Fraktion erhöhen und dass die politische Willensbildung der Mehrheit auch zum Ausdruck gebracht wird.“

Ebner-Steiner und Hahn haben, wie berichtet, in der Fraktion keine Mehrheit mehr. Zwölf der 20 Abgeordneten stimmten jüngst für ihre Abwahl. Sie konnten aber im Amt bleiben, weil die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit verfehlt worden war.

Lesen Sie dazu auch:

Augsburger Allgemeine

Civey

Themen folgen

Wir wollen wissen, was Sie denken: Diearbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitutzusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier .