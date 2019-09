vor 57 Min.

AfD-Landtagsfraktion will neuen Vorstand wählen

Kurz nach der Neuwahl des Landesvorstands soll am heutigen Freitag auch die Fraktionsspitze im Bayerischen Landtag neu gewählt werden.

Nächster Showdown bei der AfD in Bayern: Kurz nach der Neuwahl des Landesvorstands soll schon am Freitag (ab 10.00 Uhr) auch die komplette Fraktionsspitze im Landtag neu gewählt werden. Der Wahltermin kommt damit einige Wochen früher als geplant: Bislang war stets von einem Termin im Oktober die Rede gewesen.

Katrin Ebner-Steiner, die die AfD-Fraktion seit dem Austritt ihres ehemaligen Co-Fraktionsvorsitzenden Markus Plenk alleine führt, will noch einmal antreten - auch wenn sie intern hoch umstritten ist. Monatelanger fraktions- und parteiinterner Krach gipfelte vor dem Sommer darin, dass mehrere ihrer Fraktionskollegen Anzeige gegen sie erstatteten, wegen der gezielten Veröffentlichung privater E-Mails.

AfD-Fraktion gespalten in Gegner und Unterstützer von Ebner-Steinbach

Vor dem Sommer war die AfD-Fraktion quasi exakt gespalten, in Unterstützer und Gegner Ebner-Steiners. Das Vorziehen des Wahltermins wurde jedenfalls von einem Teil der Abgeordneten am Mittwoch nun so gewertet, dass sich Ebner-Steiner ihrer Wiederwahl inzwischen offenbar sicher sei, aus welchen Gründen auch immer. Zuletzt hatte es in Fraktionskreisen geheißen, dass es künftig wieder eine Doppelspitze geben könnte, aus Ebner-Steiner und einem weiteren Abgeordneten. Ob dies so kommen würde, war aber völlig unklar.

Auf einem Landesparteitag Mitte September hatte Ebner-Steiner, die zum rechtsnationalen "Flügel" der Partei zählt und eine Vertraute des AfD-Rechtsaußens Björn Höcke ist, eine Niederlage einstecken müssen: Sie kandidierte überraschend bei der Landesvorsitzenden-Wahl, musste sich aber der Bundestagsabgeordneten Corinna Miazga geschlagen geben. (dpa)

