Aiwanger und Fuest legen Konzept für Konjunkturprogramm vor

Die bayerische Wirtschaft leidet stark unter der Corona-Krise. Nun stellen Wirtschaftsminister Aiwanger und Ifo-Chef Fuest ein Konjunkturprogramm vor.

Die bayerische Wirtschaft leidet unter der Corona-Krise. Um die Auswirkungen auf Betriebe und Arbeiter abzumildern, hat das Ifo-Institut ein wirtschaftspolitisches Konjunkturprogramm für Bayern erarbeitet. Ifo-Präsident Clemens Fuest und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) stellen das Konzept am Freitagmittag ab 12 Uhr in München vor.

Aiwanger: Steuersenkungen, Förderungen und öffentliche Investitionen

Aiwanger sagte der Deutschen Presse-Agentur im Vorfeld: "Auf unserer Agenda stehen vor allem Steuersenkungen, Technologie- und Regionalförderungen sowie öffentliche Investitionen." Die Studienergebnisse bestätigten den bisherigen Weg des Freistaats in der Krise. "Jetzt geht es darum, mit einem strukturierten Fahrplan die Wirtschaft insgesamt wieder auf Kurs zu bringen", sagte der Minister. Dabei helfe die Expertise der Wirtschaftsforscher. Sein Haus hatte dem ifo-Institut den Auftrag erteilt.

Bruttoinlandsprodukt schrumpft – Deutschland rutscht in Rezession

Bereits am Freitagmorgen hatte das Statistische Landesamt in Berlin mitgeteilt, dass Deutschland im Zuge der Corona-Krise in eine Rezession gerutscht sei. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte im ersten Vierteljahr gegenüber dem Vorquartal um 2,2 Prozent. Der Rückgang sei im Quartalsvergleich der mit Abstand stärkste seit der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 und der zweitstärkste seit der deutschen Wiedervereinigung. Im März hatte sich die Pandemie in Europa ausgebreitet. Ausgangsbeschränkungen, geschlossene Grenzen und Geschäfte brachten das Wirtschaftsleben in großen Teilen zum Erliegen. (AZ/dpa)

