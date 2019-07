12:43 Uhr

Aktion beim AVV: Ein Abo-Monat gratis

Wer im Verkehrsverbund AVV ab Oktober ein neues Jahres-Abo abschließt, muss nur für elf Monate bezahlen

Es klingt wie den Handyverträgen: Wer im Aktionszeitraum ein AVV-Nahverkehrsabo für ein Jahr abschließt, erhält den letzten Monat gratis. Diese Zusage hat Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart gemacht. Der Freistaat unterstützt den Verkehrsverbund AVV laut Pressemitteilung dazu mit einem Zuschuss von 200 000 Euro.

Vor etwas mehr als einem Jahr wurde auch in Augsburg eine geradezu revolutionäre verkehrspolitische Idee diskutiert: Alle Busse und Bahnen sollen kostenlos benutzbar sein. Auslöser war ein Schreiben der Bundesregierung an die EU-Kommission im Zuge von Diesel-Skandal und Luftqualität in Ballungsräumen. Das Vorbild für Augsburg sollte die österreichische Stadt Graz sein, wo in der Kernstadt die Nutzung der Straßenbahnen kostenlos ist.

Ein "Zuckerl" für die Schwaben

Zwar wurden dazu am Lech bis heute noch keine konkreten Pläne vorgelegt, doch der bayerische Verkehrsminister hat jetzt zumindest ein „Zuckerl“ für die Schwaben angekündigt: Ab 1. Oktober gibt es im Aktionszeitraum von drei Monaten für Neukunden im ganzen AVV-Gebiet - also auch den Augsburger Stadtwerken - ein Angebot. Wer ein Jahres-Abo abschließt, muss den letzten von zwölf Monaten nicht bezahlen. Den erstattet der Freistaat dem AVV. Bedingung ist laut AVV-Sprecherin Irene Goßner: Der Kunde darf in den zwölf Monaten davor kein Abo gehabt haben.

Reichhart wolle mehr Menschen für den ÖPNV begeistern, wird der Minister zitiert: „Wenn auch nur ein Fahrer sein Auto stehen lässt und sich für den Bus entscheidet, können wir dadurch die Luftqualität in den Ballungsräumen verbessern und die Straßen entlasten. Deshalb finanzieren wir für Neukunden einen Gratismonat im AVV-Abo und schaffen so ein noch attraktiveres Tarifangebot.“ Denn im Aktionszeitraum würden Neukunden von bereits stark ermäßigten Preisen im Abo profitieren.

Gratismonat auch in München

Neben Augsburg wurde der Gratismonat auch in München eingeführt. Dort fahren Kunden des Münchner Verkehrsverbunds MVV ebenfalls einen Monat gratis.

Basis sei das Maßnahmenpaket der Staatsregierung zur Luftreinhaltung, mit dem Nahverkehr und Radverkehr ausgebaut würden. Schwerpunkt in Augsburg sei die Fahrzeugförderung mit dem Ziel der Angebotsausweitung. Insgesamt fließen laut Ministerium rund 20 Millionen Euro von 2019 bis 2022 nach Augsburg. (wer)

