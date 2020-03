vor 16 Min.

Alle Ergebnisse zur Stichwahl und Kommunalwahl 2020 in der Region

Hier finden Sie alle Ergebnisse zur Stichwahl und zur Kommunalwahl 2020 in der Region. Außerdem liefern wir die Neuigkeiten zur Wahl.

Von Sascha Geldermann

Viele Kandidaten, viele Entscheidungen: Bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern haben die Menschen für ihre Stadt oder Gemeinde bestimmt, wer Bürgermeister wurde und wer in den Gemeinderat oder Stadtrat einzog. In den Landkreisen ging es außerdem um den Landrat und Kreistag. Die letzten Entscheidungen werden bei der Stichwahl am 29. März getroffen.

Hier haben wir die Ergebnisse für alle Landkreise, Städte und Gemeinden in der Region für Sie gebündelt. Folgen Sie einfach den Links, um die jeweiligen Zahlen aufzurufen. Über die Artikel zu den Landkreisen gelangen Sie zu den Wahlergebnissen für die einzelnen Kommunen.

Sie interessieren sich bei der Stichwahl für mehr als nur die reinen Zahlen? In unseren Live-Blogs lesen Sie am 29. März alle Neuigkeiten für die Landkreise, in denen noch wichtige Entscheidungen anstehen.

Stichwahl und Kommunalwahl 2020: Ergebnisse für alle Landkreise, Städte und Gemeinden in der Region

Augsburg

Landkreis Aichach-Friedberg

Landkreis Augsburg

Landkreis Dillingen

Landkreis Donau-Ries

Landkreis Günzburg

Landkreis Landsberg

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und Ingolstadt

Landkreis Neu-Ulm

Landkreis Unterallgäu

