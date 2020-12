06:16 Uhr

Alle Infos zu den Corona-Impfzentren in der Region

Plus In der Region werden zahlreiche Corona-Impfzentren aufgebaut. Wo liegen diese - und wie funktioniert die Corona-Impfung dort? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Anika Zidar

Es kann sich nur noch um Tage handeln: Wenn die Europäische Arzneimittelagentur EMA dem Corona-Impfstoff die Zulassung erteilt, geht in Deutschland ab 27. Dezember die Corona-Impfung an den Start. Bundesweit sollen sich die Menschen dann in regionalen Impfzentren gegen das Coronavirus impfen lassen können. Allein in Schwaben und Oberbayern sind in kürzester Zeit 46 Corona-Impfzentren aus dem Boden gestampft worden. Doch die Verteilung des Impfstoffes ist ein logistisches Mammutprojekt. Wie genau läuft das ab? Und wer wird zuerst geimpft? Ein Überblick über die Impfzentren in unserer Region - und die Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die Corona-Impfung.

Wo werden Impfzentren eingerichtet?

In ganz Deutschland wurden zuletzt regionale Impfzentren in großen Gebäuden wie Sporthallen, Messezentren oder alten Industrieanlagen aufgebaut. An bis zu 440 Standorten bundesweit soll gegen das Coronavirus geimpft werden. In der Regel entsteht in jedem Kreis und in jeder kreisfreien Stadt ein Impfzentrum. In Ballungszentren sind mehrere Einrichtungen pro Stadt oder Landkreis geplant. Das Bayerische Gesundheitsministerium meldet, dass im Freistaat zunächst 99 Impfzentren in Betrieb gehen, die an sieben Tagen in der Woche geöffnet sind und bis zu 30.000 Impfungen täglich vornehmen können. In Oberbayern gibt es derzeit 28 einsatzbereite Impfzentren, in Schwaben 18. Die Standorte in der Region rund um Augsburg zeigen wir in unserer interaktiven Karte.

Wie ist ein Impfzentrum aufgebaut?

Wie die Corona-Impfzentren im Detail eingerichtet sind, ist von Standort zu Standort unterschiedlich. Grundsätzlich wurden große Gebäude ausgewählt, damit viele Menschen Platz finden, aber auch möglichst viel Abstand halten können. Um Begegnungen zu vermeiden, muss es getrennte Ein- und Ausgänge geben. Auch sollen die Zentren gut mit dem Auto und dem öffentlichen Nahverkehr gut erreichbar sein.

Wie läuft die Impfung im Corona-Impfzentrum ab?

Wer sich impfen lassen möchte, muss sich zunächst bei einer Anmeldung im Impfzentrum ausweisen. Dort wird geprüft, ob man zur Impfung berechtigt ist, außerdem wird die Körpertemperatur gemessen. Daneben bekommen Impfwillige ein Aufklärungsblatt und müssen einen Fragebogen zu ihrem Gesundheitszustand ausfüllen. Im Anschluss klären Mediziner im persönlichen Gespräch über die Risiken und Nebenwirkungen der Impfung auf - danach wird in Einzelkabinen der Corona-Impfstoff verabreicht. Nach der Impfung sollen sich die Patienten noch etwa eine halbe Stunde in einem Beobachtungsbereich aufhalten, bis sie sich gut genug fühlen, das Impfzentrum zu verlassen.

Welche Dokumente brauche ich zur Corona-Impfung im Impfzentrum?

Bei einer Impfung im Corona-Impfzentrum sind neben der Terminbestätigung auch ein Impfausweis und andere wichtige Gesundheits-Unterlagen hilfreich. Dazu zählen zum Beispiel ein Herzpass, ein Diabetikerausweis oder eine Medikamentenliste, falls vorhanden. Bei der Anmeldung im Impfzentrum gleicht das Personal auch die persönlichen Daten ab und prüft, ob der Patient impfberechtigt ist.

Wer betreibt ein Impfzentrum - und wer arbeitet dort?

Von wem ein Impfzentrum betrieben wird und welcher Dienstleister das medizinische Personal stellt, ist von Standort zu Standort unterschiedlich. Häufig handelt es sich um Organisationen wie das Rote Kreuz oder das Technische Hilfswerk, aber auch öffentliche und private Kliniken sind dabei sowie niedergelassene Ärzte und Mediziner im Ruhestand.

Um die regionalen Impfzentren über Monate in Betrieb zu halten, wird eigenes Personal gebraucht. Dafür stehen bundesweit Tausende Freiwillige bereit, vielerorts sind die Einstellungen aber noch nicht abgeschlossen. Bayernweit haben sich nach Auskunft des Gesundheitsministeriums bislang 6000 Ärzte gemeldet, gesucht werden für die Standorte aber auch Dolmetscher, Reinigungs- und Sicherheitskräfte.

Was kostet mich die Impfung - und wie werden die Mitarbeiter bezahlt?

Wer sich impfen lassen will, muss dafür nichts bezahlen. Die Bundesländer teilen sich die Kosten für Aufbau und Betrieb der Corona-Impfzentren mit den gesetzlichen und privaten Krankenversicherungen. Wenn in einer späteren Phase auch Hausärzte ihre Patienten impfen, übernimmt die Krankenversicherung des Patienten die Kosten. Zuletzt hatte es Diskussionen über die Bezahlung der Ärzte gegeben - pro Stunde waren in Rheinland-Pfalz etwa 140 Euro veranschlagt. Mediziner sollen in Impfzentren vor allem die Aufklärung übernehmen. Gefragt ist aber auch medizinisches Fachpersonal, das die Spritzen mit dem Impfstoff setzen soll.

Wie wird der Corona-Impfstoff verteilt?

Der Impfstoff soll an die Bundesländer gemäß der jeweiligen Bevölkerungsanteile verteilt werden. Allerdings kann es dazu kommen, dass nicht alle Corona-Impfzentren bundesweit gleich gut versorgt werden, weil die Impfstoff-Dosen in Chargen geliefert werden. Daher besteht die Möglichkeit, dass manche Impfzentren vorübergehend nicht einsatzfähig sein werden.

Wer soll geimpft werden und in welcher Reihenfolge?

Wer zuerst gegen das Coronavirus geimpft werden soll, steht im Detail noch nicht fest. Die Ständige Impfkommission (Stiko) entscheidet darüber voraussichtlich in den kommenden Tagen. Ein Entwurf sieht vor, dass zunächst Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen, Menschen im Alter von mindestens 80 Jahren, medizinisches Personal mit hohem Ansteckungsrisiko und Mitarbeiter in der Altenpflege die Impfung erhalten. Sobald der Impfstoff in größeren Mengen verfügbar ist, sollen weitere Gruppen geimpft werden.

Chronologie der Corona-Pandemie 2020 in Eilmeldungen 1 / 26 Zurück Vorwärts Mehr als 600 Eilmeldungen hat die Deutsche Presse-Agentur bis Dezember 2020 allein zum Corona-Virus gesendet. Die Überschriften dokumentieren die Zeitspanne von den ersten Hinweisen auf eine Ausbreitung der Viruserkrankung bis zu den jüngsten Erfolgen bei der Impfstoffentwicklung . Ein Überblick:

Januar 22.1. WHO ruft wegen Virus in China vorerst keine "internationale Notlage" aus 24.1. Zwei Fälle der neuen Lungenkrankheit in Frankreich nachgewiesen 28.1. E rster Coronavirus-Fall in Deutschland bestätigt 30.1. Coronavirus in China: WHO erklärt internationale Notlage

Februar 15.2. Frankreich meldet ersten Coronavirus-Todesfall in Europa 22.2. Italien will mit Coronavirus betroffene Städte abriegeln 29.2. Erster Coronavirus-Todesfall in den USA

März 9.3. Coronavirus: Landrat meldet ersten Todesfall in Deutschland 11.3. WHO bezeichnet Verbreitung des neuen Coronavirus als Pandemie 12.3. USA erlassen wegen Coronavirus 30-tägigen Einreisestopp aus Europa 12.3. CDU verschiebt Parteitag wegen Corona-Krise

12.3. Merkel: Wegen Coronavirus auf Sozialkontakte weitgehend verzichten 12.3. Bund und Länder: Ab Montag alle planbaren Operationen verschieben 13.3. UEFA stoppt vorerst Spielbetrieb im Fußball-Europapokal 13.3. NRW schließt nächste Woche alle Schulen (plus 14 weitere Eilmeldungen zu Schulschließungen in anderen Bundesländern)

13.3. DFL: Fußball-Bundesliga stellt Spielbetrieb vorerst ein 13.3. Trump ruft wegen Coronavirus nationalen Notstand aus 16.3. Regierung schlägt Schließung von Läden vor - Supermärkte aber offen 17.3. Maas startet Rückholaktion für im Ausland festsitzende Deutsche

17.3. Bundesregierung spricht weltweite Reisewarnung aus 17.3. Fußball-EM wegen Coronavirus um ein Jahr verschoben 17.3. Nur noch EU-Bürger sollen nach Deutschland reisen dürfen 18.3. Österreich kontrolliert ab Mitternacht Grenze zu Deutschland

19.3. Coronavirus-Pandemie: Italien meldet mehr Tote als China 21.3. Mietern soll in Krise nicht gekündigt werden dürfen 22.3. Bund und Länder wollen Restaurants unverzüglich schließen

24.3. IOC bestätigt: Olympia in Tokio wird verschoben 25.3. Historisches Hilfspaket in Corona-Krise beschlossen 27.3. Corona-Pandemie: Italien meldet fast 1000 Tote an einem Tag

April 2.4. Weltweit mehr als eine Million nachgewiesene Coronavirus-Infektionen 6.4. Kreise: Zwei Wochen Quarantäne bei Rückkehr nach Deutschland 6.4. Corona-Infektion: Britischer Premierminister auf Intensivstation 15.4. Bund will Öffnung von Geschäften bis 800 Quadratmeter ermöglichen

15.4. Schulstart in Deutschland schrittweise ab 4. Mai geplant 17.4. Spahn: Ausbruch ist beherrschbar geworden 21.4. Saison in Handball-Bundesliga abgebrochen 22.4. Erste klinische Studie zu Corona-Impfstoff in Deutschland zugelassen

23.4. Merkel: Länder in Corona-Krise teils zu forsch 28.4. Nun bundesweite Maskenpflicht auch im Einzelhandel 30.4. Betriebe melden für 10,1 Millionen Menschen Kurzarbeit an

Mai 5.5. Wirtschaftsminister der Länder wollen Gastronomieöffnung ab 9. Mai 6.5. Bund will Öffnung aller Geschäfte in Corona-Krise erlauben 6.5. Politik erlaubt Geisterspiele der Fußball-Bundesliga ab Mitte Mai

13.5. Bundesregierung beschließt Lockerung der Grenzkontrollen 15.5. Deutsche Wirtschaft bricht in der Corona-Krise ein 26.5. Bund und Länder einig: Kontaktbeschränkungen bis 29. Juni

Juni 9.6. Deutscher Export bricht im April um mehr als 30 Prozent ein 16.6. Offizielle Corona-Warn-App steht zum Download bereit 17.6. Großveranstaltungen werden mit Ausnahmen bis Ende Oktober verboten 17.6. Schulen sollen nach Sommerferien wieder komplett öffnen können

23.6. Zahlreiche Einschränkungen nach Corona-Ausbruch bei Tönnies 25.6. EU-Kommission genehmigt Rettungspaket für Lufthansa 29.6. Bundestag beschließt Mehrwertsteuersenkung und Familienbonus

Juli 3.7. Arznei Remdesivir erhält europäische Zulassung für Covid-19 7.7. Brasiliens Präsident Bolsonaro mit Coronavirus infiziert 22.7. Corona-Tests bei Einreise aus Risikogebieten sollen Pflicht werden 30.7. Deutsche Konjunktur bricht dramatisch ein 30.7. Historischer Konjunktureinbruch in den USA wegen Corona-Krise

August 11.8. Putin: Russland lässt Impfstoff gegen Coronavirus zu 14.8. Reisewarnung des Auswärtigen Amts für fast ganz Spanien samt Mallorca 27.8. Bund und Länder: Großveranstaltungen bis Ende des Jahres verboten

September 29.9. Feiern in öffentlichen Räumen auf 50 Teilnehmer beschränkt 30.9. Neue Corona-Risikogebiete in elf europäischen Ländern

Oktober 2.10. US-Präsident Trump und First Lady positiv auf Coronavirus getestet 7.10. Länder: Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebieten 8.10. Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigen sprunghaft auf über 4000 14.10. Beschluss: Sperrstunde um 23 Uhr für Gastronomie in Corona-Hotspots

14.10. Bund und Länder wollen striktere Kontaktbeschränkungen in Hotspots 14.10. Frankreich führt Gesundheitsnotstand wieder ein 15.10. RKI meldet Rekordwert bei Corona-Neuinfektionen in Deutschland 21.10. Gesundheitsminister Spahn positiv auf Corona getestet

26.10. CDU-Spitze verschiebt Parteitag zur Vorsitzendenwahl ins nächste Jahr 28.10. Bund und Länder: Beginn von Kontaktbeschränkungen am 2. November 28.10. Bund und Länder wollen Gastronomiebetriebe vorübergehend schließen

November 2.11. Teil-Lockdown startet: Öffentliches Leben wird heruntergefahren 9.11. Biontech veröffentlicht vielversprechende Daten zu Corona-Impfstoff 16.11. Auch US-Konzern Moderna legt positive Daten zu Corona-Impfstoff vor 16.11. Bund und Länder appellieren: Keine privaten Feiern mehr

18.11. Bundestag beschließt Änderungen beim Infektionsschutzgesetz 25.11. Private Zusammenkünfte werden auf fünf Personen begrenzt 25.11. Bund und Länder lockern Kontaktbeschränkungen für Weihnachten 30.11. Moderna will Zulassung für Corona-Impfstoff in EU beantragen

Dezember 1.12. Biontech und Pfizer beantragen EU-Zulassung für Corona-Impfstoff 2.12. Biontech und Pfizer: Großbritannien lässt Corona-Impfstoff zu 2.12. Bund und Länder: Teil-Lockdown wird bis in den Januar verlängert 9.12. Verfassungsschutz Baden-Württemberg beobachtet "Querdenken"-Bewegung

12.12. Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer erhält US-Notfallzulassung 13.12. Bund und Länder beschließen harten Lockdown ab dem 16. Dezember 13.12. Bund und Länder beschließen Versammlungsverbot an Silvester 13.12. Möglichst keine Schul- und Kita-Besuche ab Mittwoch bis 10. Januar 13.12. Bund erhöht Corona-Finanzhilfen für Unternehmen (dpa)

Wie bekomme ich einen Termin im Impfzentrum?

Die Termine für die Corona-Impfzentren müssen so vergeben werden, dass immer ausreichend Impfstoff verfügbar ist und sich keine Warteschlangen bilden. Damit das funktioniert, steuern die Bundesländer die Terminvergabe zentral. Das kann über eine Online-Plattform oder über ein Callcenter organisiert werden. Auf diesem Weg soll auch geprüft werden, ob jemand nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission die Kriterien für eine Impfung erfüllt.

Wer wird von mobilen Impfteams besucht?

Pro Impf-Standort wollen die Bundesländer mindestens ein mobiles Impfteam einsetzen. Sie sollen all jene Menschen erreichen, die selbst nicht in ein regionales Impfzentrum kommen können - oder auch jene, die in Großbetrieben oder Kliniken beschäftigt sind und gesammelt an ihrer Arbeitsstelle geimpft werden können.

Lockdown: Corona-Regeln ab 16. Dezember 2020 1 / 5 Zurück Vorwärts Weihnachten An Heiligabend und Weihnachten (24. bis 26. Dezember) dürfen zum eigenen Haushalt noch vier weitere Menschen hinzukommen - die Zahl der weiteren Haushalte spielt keine Rolle. Auch hier zählen Kinder unter 14 Jahren nicht mit. Es gilt aber in Bayern eine generelle Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr.

Silvester Es gelten die allgemeinen Corona-Maßnahmen, was Zahl der Kontakte und Ausgangssperre anbelangt. Nach dem Beschluss von Bund und Ländern gilt an Silvester bundesweit ein An- und Versammlungsverbot. Außerdem gibt es ein Feuerwerksverbot an belebten Plätzen, die von den Kommunen festgelegt werden. Es gilt zwar nicht direkt ein Böllerverbot, der Verkauf von Feuerwerk ist aber untersagt.

Einzelhandel Die Öffnung von Ladengeschäften des Einzelhandels ist untersagt. Ausgenommen sind der Lebensmittelhandel einschließlich Direktvermarktung, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Filialen des Brief- und Versandhandels, Reinigungen und Waschsalons, der Verkauf von Presseartikeln, Tierbedarf und Futtermittel und der Verkauf von Weihnachtsbäumen. Wochenmärkte sind nur zum Verkauf von Lebensmitteln zulässig. Der Großhandel bleibt geöffnet. Die danach ausnahmsweise geöffneten Geschäfte dürfen über ihr übliches Sortiment hinaus keine sonstigen Waren verkaufen

Dienstleistungen Dienstleistungsbetriebe mit Kundenverkehr, bei denen körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist, sind untersagt. Das schließt neben Massagepraxen, Kosmetikstudios, Tattoo-Studios und ähnlichen Betrieben auch Friseure ein. Medizinisch notwendige Behandlungen, zum Beispiel Physio-, Ergo und Logotherapien oder Podologie bleiben weiter möglich.

Gastronomie In der Gastronomie sind nur die Abgabe und Lieferung von Speisen und Getränke zulässig. Bei der Gastronomie einschließlich Imbissständen wird der Verzehr von Speisen und Getränken vor Ort untersagt. Kantinen bleiben offen.

Welcher Impfstoff wird im Corona-Impfzentrum verwendet?

Welche Impfstoffe in Deutschland bei der Impfung gegen das Coronavirus eingesetzt werden, hängt davon ab, wann die jeweiligen Präparate durch die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) zugelassen werden. Die Behörde prüft, ob der Impfstoff wirksam und verträglich ist. An dieser Prüfung sind auch Expertinnen und Experten der nationalen Arzneimittelbehörden Europas beteiligt, darunter das deutsche Paul-Ehrlich-Institut.

Wird eine Corona-Impfung langfristig auch in der normalen Hausarztpraxis verabreicht?

Wenn die Corona-Impfung in Deutschland an den Start geht, soll der Impfstoff zunächst nur in den Corona-Impfzentren verfügbar sein. Dort können große Mengen verimpft werden, ehe sie verfallen. Nicht in jeder Apotheke oder Hausarzt-Praxis lassen sich die Präparate gut lagern, zumal einige Impfstoffe bei minus 70 Grad gekühlt werden müssen. Außerdem ließe sich der Vorrang bestimmter Gruppen in den regionalen Impfzentren besser durchsetzen, meint Gesundheitsminister Jens Spahn. Nach dem Start in zentralen Einrichtungen sollen Impfungen über Hausarztpraxen auf breiter Front weitergehen. Wann genau die Umstellung erfolgt, ist aber bislang noch unklar.

