Alle Zeiten, alle Orte: Diese Faschingsumzüge gibt es dieses Jahr in der Region Bayern

Ob Gaudiwurm, Narrensprung oder Faschingsumzug: Rund um Augsburg und im Allgäu ist im Fasching 2019 so einiges geboten. Hier gibt's die Übersicht für Schwaben.

Von Ida König

Kaum war Weihnachten vorbei, begann für die Narren die heiße Phase der Vorbereitung - denn schon im Januar ging es los mit den ersten großen Veranstaltungen. In der Region machten die Narren in Illertissen mit ihrem Narrensprung am 12. Januar 2019 den Anfang. Von Mitte Februar bis zum Faschingsdienstag am 5. März folgt dann ein Faschingsumzug auf den anderen.

In der Region gibt es sowohl Faschings- als auch schwäbisch-alemannische Fasnetsumzüge und Narrensprünge. Während bei den Faschingsumzügen allerlei Kostüme und bunte Faschingswagen zu sehen sind, erkennt man die schwäbisch-alemannischen Narren, die vor allem in Westschwaben zu finden sind, an ihrem traditionellen Häs und ihren oft aus Holz geschnitzten Masken.

Damit Sie den Überblick über die zahlreichen Veranstaltungen in der Region behalten, haben wir eine Karte für Sie erstellt:

