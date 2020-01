vor 18 Min.

Allgäu Airport: Flugzeug von Rollbahn abgekommen

Am späten Donnerstagabend ist am Allgäu Airport ein Flugzeug von der Rollbahn ab- und auf dem Grünsteifen zum Stehen gekommen.

Medienberichten zufolge ist am späten Donnerstagabend am Allgäu Airport in Memmingen ein Flugzeug auf den Grünsteifen gefahren. Verletzt wurde niemand.

Am späten Donnerstagabend ist ein Flugzeug am Allgäu Airport von der Rollbahn abgekommen und hat sich im Grünsteifen festgefahren. Das berichtete der Bayerische Rundfunk (BR) am Freitagmorgen. Die Polizei bestätigte dem Sender den Vorfall. Verletzt worden sei niemand. Weitere Einzelheiten habe die Polizei zunächst nicht nennen wollen.

Fotos zeigen eine Maschine der Airline Wizz Air, die auf einem Grünstreifen steht. Der Reporter der Bild-Agentur " Allgäu Online-Verlag" berichtet, dass das Flugzeug auf dem Weg zum Terminal von der Rollbahn abgekommen sei und sich im Grünsteifen festgefahren habe. Die Maschine sei gegen 21 Uhr aus Sofia (Bulgarien) kommend auf dem Allgäu Airport gelandet.

Einsatzkräfte der Flughafen-Feuerwehr hätten daraufhin gemeinsam mit Mitarbeitern des Allgäu-Airports versucht, die Maschine zu bergen. Weiter berichtet der Reporter, dass zunächst unklar gewesen sei, ob Passagiere an Bord waren.

Vom Allgäu Airport gab es auf Anfrage unserer Redaktion bislang keine weiteren Details zum Vorfall. Im Laufe des Vormittags solle die Öffentlichkeit informiert werden. (AZ)

