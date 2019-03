09:57 Uhr

Allgäu Airport nimmt fünf neue Ziele in den Sommerflugplan

Am Allgäu Airport gilt ab 31. März der Sommerflugplan. Im Angebot: fünf neue Reiseziele. Unter anderem geht es ab Memmingen nach Bukarest, Tirana und Chania auf Kreta.

Der Allgäu Airport geht mit zahlreichen neuen Reisezielen in die Sommersaison. Wie der Flughafen-Betreiber am Dienstag mitteilte, sind insgesamt fünf neue Destinationen im Programm: Bukarest und Suceava in Rumänien, Ohrid in Nord-Mazedonien und die albanische Hauptstadt Tirana. Ein Comeback feiert Chania auf Kreta. Insgesamt sind damit in den kommenden Monaten 52 Ziele in Europa, Asien und Nordafrika von Memmingen aus erreichbar.

"Unser Mix wird immer vielfältiger und bunter", sagt Flughafen-Geschäftsführer Ralf Schmid. Verantwortlich für das neue Angebot zeichnen die beiden großen Partner-Airlines des Allgäu Airports, Ryanair und Wizz Air. Wie berichtet, stationiert der irische Billigflieger mit Beginn des Sommerflugplans eine zweite Maschine in Memmingen.

Sommerflugplan am Allgäu Airport mit neuen Reisezielen

Der Sommerflugplan gilt von Sonntag, 31. März, bis Oktober (zum Sommerflugplan). Nach Bukarest geht es ab 2. April nonstop. Die rumänische Hauptstadt wird dann drei Mal wöchentlich von der Fluggesellschaft Wizz Air angeflogen. Am 1. Juli startet dann der erste Flug von Memmingen nach Ohrid in Nord-Mazedonien.

Auch Albaniens Hauptstadt Tirana ist ab 1. September mit Wizz Air am Mittwoch und am Sonntag erreichbar. Bereits ab 17. Juni geht es nach Suceava, dem sechsten Ziel in Rumänien. Drei Mal wöchentlich fliegt Wizz Air in die Stadt, die als das Zentrum der rumänischen Bukowina gilt. Ab 3. April geht es jeden Mittwoch und jeden Sonntag nonstop von Memmingen in die Hafenstadt Chania an der Nordwestküste Kretas. Obendrein wurden auf mehreren bestehenden Strecken die Frequenzen aufgrund großer Nachfrage erhöht.

Der Ausbau des Allgäu Airports hat begonnen: In einem ersten Schritt heben nachts Baukolonnen Kabelgräben für Leerrohre neben der Start- und Landebahn aus. Im Hintergrund die beleuchtete Abfertigungshalle. Bild: Flughafen Memmingen

Keinen Flugbetrieb gibt es in Memmingen vom 17. bis 30. September. In dieser Zeit wird die Start- und Landebahn im Zuge der Ausbauarbeiten verbreitert und der Airport bleibt geschlossen. Ryanair hat in dieser Zeit alle Verbindungen von und nach Memmingen gestrichen, Wizz Air und einige Charterflieger weichen auf andere Flughäfen aus.

Allgäu Airport verbucht Rekordjahr und macht erstmals Gewinn

Der Allgäu Airport in Memmingen hat ein Rekord-Jahr hinter sich. Im August konnte der Flughafen erstmals in seiner elfjährigen Unternehmensgeschichte einen Jahresgewinn für das vorangegangene Geschäftsjahr verkünden. Mit knapp 1,5 Millionen Fluggästen knackte der Allgäu Airport 2018 zudem zum zweiten Mal in Folge die Marke von einer Million Fluggäste - ein Plus von 26,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch für 2019 rechnen die Verantwortlichen mit einem zweistelligen Wachstum.

Der ehemalige Militärflughafen in Memmingerberg hatte 2007 den Passagierbetrieb aufgenommen. Er ist heute nach München und Nürnberg der dritte und kleinste Verkehrsflughafen in Bayern. Seither hat der Allgäu Airport eine bewegte Entwicklung genommen.

In den ersten Jahren hatte der Betreiber immer wieder versucht, innerdeutsche Verbindungen anzubieten. Air Berlin oder auch Tuifly kehrten dem Airport jedoch nach und nach den Rücken. Inzwischen hat sich der Flughafen komplett neu ausgerichtet: Im Angebot sind vor allem Verbindungen in den Mittelmeerraum und zahlreiche Ziele in Ost- und Südosteuropa, die in dieser Menge weitgehend einzigartig im süddeutschen Raum sind und wesentlichen Anteil an der positiven Entwicklung der Fluggastzahlen haben. (drs)

