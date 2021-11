Allgäuer Gastronom stirbt an Corona: "Für ihn mache ich weiter", sagt seine Frau

Plus Gastronom Giuseppe Bellanova aus Kempten ist im Alter von 40 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Wie seine Familie mit dem Verlust umgeht.

Auf dem großen Foto über der Theke ist ein letzter Gruß geschrieben: „Ciao Giuseppe.“ Das Bild zeigt den Gastronom Giuseppe Bellanova, wie ihn seine Freunde und Gäste kannten und in Erinnerung behalten wollen: Mit einem Lachen im Gesicht, voller Lebensfreude und Optimismus, die Finger zum Victory-Zeichen gestreckt.