Flugzeugabsturz im Ostallgäu: Warum zerschellte das Flugzeug?

Plus Einen Tag nach dem Unglück sind viele Fragen offen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Ein Experte sagt: Es hätte ein Rettungssystem in der Maschine gegeben.

Es ist ein Bild, dass wohl viele Einsatzkräfte so schnell nicht vergessen werden: Von einem Flugzeug ist nur noch ein Haufen Trümmer übrig. Zwischen den Teilen liegt eine zerfetzte Landkarte, neben dem Wrack ein einzelner Turnschuh. Wo vorher ein Tragflügel war, klafft ein Loch. Das fehlende Teil hängt ein paar Meter entfernt in einem Baumwipfel.