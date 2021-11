Allgäuer Alpen

Alpen-Pionier Hermann von Barth war besessen von den Bergen

Plus Vor 145 Jahren starb der große Alpenerschließer Hermann von Barth bei einer Afrika-Expedition. Er wurde nur 31 Jahre alt. Stationen eines bewegten Lebens.

Von Michael Munkler

Er war bergverrückt, ja bergbesessen, rastlos im Gebirge unterwegs: Hermann von Barth gilt als einer der ganz großen Bergsteiger-Pioniere des 19. Jahrhunderts in den Alpen. Zahlreiche Erstbesteigungen gelangen ihm in Bayern und Tirol. Vor 145 Jahren ist er unter tragischen Umständen gestorben, am 7. Dezember 1876. Im Alter von nur 31 Jahren nahm er sich in Afrika das Leben.

