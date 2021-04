Allgäuer Hotelier baut sein Haus trotz Lockdown für sicheren Gäste-Urlaub um

Plus Wie sich ein Hotel in Steibis auf eine Öffnung vorbereitet. Der Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes warnt, dass Fachkräfte abwandern.

Viele Hoteliers und Gastronomen im Oberallgäu tüfteln derzeit an Hygienekonzepten, um bereit zu sein, wenn Hotels, Restaurants und Gaststätten wieder öffnen dürfen. Zu ihnen gehört auch Markus Schratt vom Bio-Hotel "Berghüs Schratt" in Oberstaufen-Steibis. Für eine sofortige Öffnung plädiert Armin Hollweck. Er ist Kreisvorsitzender des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes (BHG). "Wir haben längst die nötigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Falls wir nicht bald öffnen können, wandern unsere Mitarbeiter nach Südtirol und Österreich ab, wo Hotels und Restaurants wieder Gäste empfangen können", sagt Hollweck.

Hotel in Steibis macht sich Corona-fit: Aerosole lauern im toten Winkel

Damit dies nicht passiert, haben sich Markus Schratt vom Bio-Hotel in Steibis und zahlreiche andere seiner Kollegen Gedanken gemacht, die Politik davon zu überzeugen, "dass wir unseren Gästen höchstmögliche Sicherheit bieten", sagt Schratt. Sein Haus verfügt zwar nicht über eine moderne Lüftungsanlage, um gefährliche Aerosole ins Freie zu befördern. Und trotz verschiedener Lüftungskonzepte bleibe "immer ein toter Winkel für Aerosole bestehen", sagt der 47-Jährige. Doch ein Mix aus Geräten zur Luftreinigung mit größtmöglichem Luftaustausch soll seine Gäste vor dem Corona-Virus schützen.

Zusammen mit Vater Gerd (80), einem ehemaligen Elektriker, bohrte er Luftschächte, verlegte Stromleitungen und montierte Luftreinigungsgeräte. Ein kleines Gerät für besonders sensible Bereiche und ein großes für die Beseitigung der Aerosole. "Der Clou sind aber die eigens dafür entwickelten Lampen über jedem Tisch im Gastraum", erzählt Markus Schratt. "Jetzt werden nicht nur die Aerosole direkt über den Tischen angesaugt, die Luft desinfiziert und danach ausgeblasen. Die sogenannten UV-C-Lampen zerstören durch ihre kurzwelligen und energieintensiven UV-C-Strahlen Viren, Keime und Bakterien." Kollegen aus der Hotellerie und Gastronomie könnten sich gerne bei ihm melden, sagt der Chef des Bio-Hotels.

Urlaub im Allgäu: "Gäste in unseren Betrieben sicher"

Das Gastgewerbe habe bereits nach dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr die geltenden Schutz- und Hygienekonzepte "vorbildlich und erfolgreich umgesetzt", betont BGH-Kreisvorsitzender Hollweck. Es habe in der Gastronomie und Hotellerie keine signifikanten Infektionen gegeben. "Die Gäste waren und sind in unseren Betrieben jederzeit sicher", sagt der Inhaber des Hotels Adler in Oberstaufen.

Deshalb müsse die Politik endlich handeln "und unseren Betrieben eine Perspektive geben, statt seit über einem Jahr stur an den immer gleichen Rezepturen festzuhalten". Die Entscheidungen seien nicht nachvollziehbar, es gehe um die Existenz vieler Hotels, Restaurants und Gaststätten. Hollweck: "Wir brauchen Planungssicherheit und müssen bald öffnen, denn das Virus wird nicht verschwinden. Wir müssen mit ihm leben."

Auch er hat für sein Haus drei Luftreinigungsgeräte im Gastronomiebereich und den Hotelzimmern angeschafft. Damit werde die Luft in jeder Stunde dreimal umgewälzt. So könnten die Gäste sogar ohne Maske den Restaurantbereich nutzen. Mit Lüftungsanlagen und speziellen Filtern würden alle Betriebe in der Region für die größtmögliche Sicherheit der Gäste sorgen.

Schnelltests zweimal die Woche

Um Infektionen zu verhindern, wollen Hollweck und Kollegen sich dafür einsetzen, dass Gäste und Angestellte zweimal die Woche kostenlos getestet werden. "Die Kosten für ausländische Gäste übernehmen unsere Betriebe", betont Hollweck.

Er fordert die baldige Öffnung aller Hotels und Restaurants in Bayern und nicht erst im Mai. Im Kleinwalsertal könnten Gäste bereits seit Wochen wieder übernachten und Gaststätten besuchen. Möglich sei dies auch in weiteren Bundesländern in Österreich und Südtirol. "Wenn wir weiter zusperren müssen, wandern nicht nur die Gäste, sondern auch Angestellte ins Ausland ab", glaubt der Staufner Hotelier. Das hätte gravierende Folgen für alle Betriebe in der Region.

