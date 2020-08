vor 46 Min.

Allgäuer Landratsämter haben erst aus Medien von geplanten Testzentren erfahren

Plus In jedem Landkreis soll es demnächst Zentren für kostenlose Corona-Tests geben. Die Allgäuer Landsämter erhalten bislang aber kaum Informationen vom Freistaat.

Von Simone Härtle

In jedem bayerischen Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt soll „umgehend“ ein Testzentrum eingerichtet werden, in dem sich jeder kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen kann: Das hat der Ministerrat am Montag beschlossen. Demnach wird es im Allgäu bald sieben solcher Zentren geben. Informationen dazu, wann die Einrichtungen eröffnen und wie das weitere Vorgehen aussehen soll, haben die Landratsämter nach eigenen Angaben aber bisher nicht erhalten. Die Behörden haben erst über die Medien mitbekommen, dass es solche Testzentren geben wird.

Corona-Testzentren in jedem Landkreis: Allgäuer Landratsämter wurden nicht kontaktiert

„Wir wissen nur das, was aus der Pressekonferenz zum Thema bekannt ist“, sagt Thomas Brandl, der Sprecher des Ostallgäuer Landratsamtes. Ähnlich sieht es in den Kreisen Ober- und Unterallgäu aus. „Wir haben aus den Medien von den geplanten Testzentren erfahren“, heißt es aus den dortigen Behörden unisono. „Es gibt noch keine weiteren Informationen und wir kennen keine genauen Vorgaben“, sagt Brigitte Klöpf vom Oberallgäuer Landratsamt.

„Wir wissen noch nichts Genaues“, konstatiert auch Eva Büchele, Sprecherin der Unterallgäuer Kreisbehörde. Man könne aber „in kürzester Zeit“ wieder eine Drive-In-Station einrichten. Überlegungen, wie es jetzt weitergehen soll, stellt auch das Lindauer Landratsamt an. „Wir haben erst über die Pressemitteilung der Staatsregierung von den neuen Anforderungen erfahren. Derzeit sind wir dabei, ein entsprechendes Konzept auszuarbeiten. Wann und wo das Testzentrum eröffnen wird, muss noch geklärt werden“, sagt Sibylle Ehreiser aus dem Büro des Lindauer Landrats.

Auf Anfrage der Allgäuer Zeitung, warum die Landratsämter und Stadtverwaltungen nicht vorab kontaktiert wurden, gab das Gesundheitsministerium am Donnerstag keine Auskunft. Die Kreisverwaltungen würden aber „zeitnah über die weiteren Details informiert“, sagte eine Sprecherin. Ihren Angaben zufolge sollen die Testzentren bis Ende August in Betrieb gehen.

Freistaat Bayern trägt Kosten für Einrichtung und Betrieb der Testzentren

Die bayerische Staatsregierung hatte Anfang der Woche bekanntgegeben, dass das Gesundheits- und das Innenministerium die Behörden vor Ort mit der Eröffnung der Testzentren beauftragen sollen. Die Kosten für Einrichtung und Betrieb sowie für die Tests selbst und die Labordiagnostik trage der Freistaat Bayern, soweit dies nicht von anderen Kostenträgern bezahlt werde.

Gestern allerdings sagte Ministerpräsident Markus Söder in einer Pressekonferenz: Die Federführung bei den Testzentren werde das bayerische Innenministerium übernehmen. Dort gebe es mehr Kapazitäten.

