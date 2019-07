17:57 Uhr

Allgäuer schießt mit Pistole auf stehenden Zug

In Füssen hat offenbar ein 26-Jähriger seine neue Luftdruckpistole ausprobiert - und dabei auf einen Zug geschossen.

Von Dominik Riedle

„Was, um Himmels Willen, ist denn dort passiert?“ Mit besorgtem Blick schaute eine Anwohnerin am Freitagabend Richtung Bahnhofsgebäude in Füssen. Sie wäre wie zahlreiche andere Passanten gerne näher an das Areal herangegangen, um zu erfahren, was los ist – doch ein Großaufgebot an Polizisten ließ niemanden durch.

Bahnhof Füssen weiträumig abgesperrt: Mann hat mit Pistole auf Zug geschossen

Die Beamten hatten den Bereich rund um den Bahnhof mitten in der Stadt weiträumig abgesperrt. Schnell machten Gerüchte die Runde, dass es zu einer Schießerei oder Geiselnahme gekommen war – diese stellten sich bald als unwahr heraus.

Um kurz nach 20 Uhr hatten Zugbegleiter eines Triebwagens, der im Bahnhof zur Abfahrt bereitstand, ein Geräusch wahrgenommen, das sie als Schuss deuteten. Zeitgleich zersplitterte eine Scheibe im hinteren Teil des Fahrzeugs, wo zu diesem Zeitpunkt laut Polizei keine Fahrgäste saßen. Im anderen Fahrzeugteil befanden sich einige wenige Personen, die den Bahnhof unverletzt verließen – wie auch die drei Schaffner und der Zugführer.

Grßeinsatz am Bahnhof in Füssen: Polizisten mit „mulmigem Gefühl“

„Die Lage war zunächst unklar. Ist noch irgendwo ein Schütze? Von wo wurde geschossen?“, sagt Füssens Polizeichef Edmund Martin im Gespräch mit unserer Redaktion. Mit einem „sehr mulmigen Gefühl“ hätten sich seine Kollegen dem Zug genähert, um den Schaden zu begutachten. Die Beamten kamen zu dem Ergebnis, dass ein Schuss nicht ausgeschlossen werden kann.

Sie umstellten das Bahnhofsgebäude mit mehreren Fahrzeugen und sperrten den Bereich sowie umliegende Straßen ab. „Ich habe dann entschieden, das Spezialeinsatzkommando aus München zu rufen“, erläutert Martin weiter. Er war Einsatzleiter an diesem Abend. Die Kollegen aus der Landeshauptstadt waren rasch vor Ort.

Schüsse auf Zug in Füssen kamen aus Mehrfamilienhaus in der Nähe

Der Fokus der Polizei richtete sich schnell auf ein Mehrfamilienhaus in der Nähe: Sollte tatsächlich ein Schuss die Ursache für den Schaden gewesen sein, wurde er nach Einschätzung der ermittelnden Beamten von dort auf den Triebwagen abgegeben.

„Wir haben uns von Wohnung zu Wohnung vorgearbeitet, geklingelt und die Bewohner befragt“, sagt Martin. Dabei verdichteten sich die Hinweise, dass ein 26-Jähriger in seiner Wohnung eine neu gekaufte Druckluftpistole getestet hatte. Ob der Mann die Scheibe an dem Zug beschädigt hat, ist laut Polizei noch nicht abschließend geklärt. Es gilt jedoch als sehr wahrscheinlich. Am Montag will sich die Polizei genauer dazu äußern.

