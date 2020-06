vor 48 Min.

Am Freitag wird es warm, dann kommt der Regen zurück

Am Freitag dürften es an den Badeseen in und um Augsburg voll werden. Doch schon am Samstagnachmittag schwingt das Wetter wieder um. Die Wettervorhersage für Augsburg.

Zum Ende der Pfingstferien wird es in Augsburg und Umgebung noch einmal sonnig: Am Freitag wird es warm und trocken. Doch schon am Wochenende ziehen vielerorts Gewitter auf.

Trotz des Regens wird es zum Wochenende hin warm in Bayern. Schon am Donnerstag kommt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) gelegentlich die Sonne raus, am Freitag und Samstag liegen die Temperaturen dann vielerorts um die 30-Grad-Marke. Auch in der Region Augsburg steigen die Temperaturen an.

Augsburg: Am Freitag wird es warm und trocken

Bereits am Donnerstag läuten wärmere Temperaturen in Augsburg den Abschied vom nasskalten Wetter der vergangenen Tage ein. Nach Regen am Morgen steigen die Temperaturen im Tagesverlauf auf 19 Grad. Gelegentlich zeigt sich auch die Sonne. In der Nacht zu Freitag liegen die Werte zwischen 8 und 10 Grad

Am Freitag wird es dann sommerlich: In Augsburg klettert das Thermometer auf bis zu 25 Grad. Zudem bleibt es den ganzen Tag über trocken. Auch am Alpenrand und unterfränkischen Main scheint die Sonne: Dort steigen die Temperaturen sogar auf 28 Grad. Kurz vor Ende der Pfingstferien dürfte es die Menschen in Bayern am Freitag also noch einmal ins Freie locken.

Wetter: Der Samstag wird zunächst warm, dann gibt es Gewitter

Auch am Samstag erreichen die Werte in und um Augsburg zunächst die 25-Grad-Marke. Allerdings bleibt das Wetter nicht beständig: Im Tagesverlauf ziehen Wolken auf, es kommt zu Gewittern.

In anderen Teilen Bayerns werden am Samstag sogar Werte von 30 Grad erwartet. Doch auch hier ziehen den Meteorologen zufolge ab dem Mittag wieder mehr Wolken auf.

Ausblick: Am Sonntag kehrt der Regen zurück

Der Ausblick auf Sonntag sorgt für Ernüchterung: Die Gewitter, die vielerorts bereits am Samstagnachmittag einsetzen, münden in der Nacht zu Sonntag in Regenfälle. Auch im Tagesverlauf bleibt es wohl nass. Die Temperaturen sinken auf 20 Grad. (dfl, mit dpa/lby)

