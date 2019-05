00:31 Uhr

Amberger Schläger verurteilt

Asylbewerber muss ins Gefängnis

Er hat Passanten grundlos niedergeschlagen, auf sie eingeprügelt und selbst auf seine am Boden liegenden Opfer noch eingetreten – wegen seiner Beteiligung an der Amberger Prügelattacke Ende vergangenen Jahres soll ein 18 Jahre alter Asylbewerber mehr als zwei Jahre hinter Gitter. Das Amtsgericht Amberg verurteilte den jungen Iraner am Freitag unter anderem wegen Anstiftung zu vorsätzlicher Körperverletzung zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und sieben Monaten. Drei mitangeklagte afghanische Asylbewerber kommen hingegen mit Jugendstrafen zwischen sechs und 13 Monaten davon; sie wurden zur Bewährung ausgesetzt.

Die drei bisher in Untersuchungshaft einsitzenden Afghanen verließen das Gericht als freie Männer. Bei der Urteilsverkündung wirkten sie sichtlich erleichtert. Das Quartett hatte während des fünftägigen Prozesses gestanden, Ende 2018 betrunken durch die Amberger Innenstadt gezogen zu sein und dabei grundlos auf Passanten eingeprügelt zu haben. Die damals 17 bis 19 Jahre alten Männer griffen 21 Menschen an, 15 davon wurden verletzt. Die genauen Motive für die Übergriffe blieben auch während des Prozesses weitgehend unklar.

Als Haupttäter stuft das Gericht den 18 Jahre alten Iraner ein. Er habe seine betrunkenen Bekannten immer wieder dazu ermuntert, auf zufällig vorbeikommende Passanten einzuschlagen, betonte der Vorsitzende Richter Peter Jung. Zudem sei er – anders als seine Mitangeklagten – ausnahmslos an allen Taten beteiligt gewesen. Auch der Umstand, dass er wenige Wochen zuvor an Prügeleien in Regensburg beteiligt und zu Jugendarrest verurteilt worden sei, belaste den Iraner.

Mit Blick auf die Empörungswelle, die die Übergriffe ausgelöst hatten, warnte Jung davor, in den Angeklagten einen „Blitzableiter für Bürger zu sehen“, die die Vorfälle stark aufgewühlt hätten. „Der richtige Ort für Äußerungen zu sozialen oder gesellschaftlichen Fragen ist das Wahllokal, nicht der Gerichtssaal.“ Auch könne es nicht darum gehen, an den vier Asylbewerbern ein Exempel zu statuieren.

Der Vorfall hatte seinerzeit bundesweit für Aufsehen gesorgt und eine erneute Debatte über eine konsequentere Abschiebung von ausländischen Straftätern ausgelöst. Das bayerische Innenministerium teilte am Freitag mit, es wolle „alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um den Aufenthalt solcher Gewalttäter schnellstmöglich zu beenden“. (dpa)

