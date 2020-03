vor 25 Min.

An diesen Orten in der Region wurden Coronafälle gemeldet

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt auch in Schwaben und den angrenzenden Gebieten stetig an. Hier finden Sie eine Übersicht über die bisher gemeldeten Fälle.

Er war der erste Corona–Patient Deutschlands: Bei einem 33 Jahre alten Mann aus Kaufering hatten Ärzte Ende Januar das neuartige Virus festgestellt. Der Mann, der bei dem Autozulieferer Webasto arbeitet und deutschlandweit als "Patient 0" gilt, hatte sich bei einer chinesischen Kollegin angesteckt, die für ein Seminar in der Firmenzentrale in Stockdorf zu Besuch war. In der Folge hatten sich 13 weitere Personen aus dem Umfeld des Autozulieferers infiziert und mussten in verschiedenen Krankenhäusern isoliert und behandelt werden. Die meisten zeigten allerdings nur schwache Symptome.

Mittlerweile hat sich das Coronavirus weiter ausgebreitet – in der Region wurden mehrere Infektionen gemeldet. Die Fälle im Überblick:

Landkreis Aichach-Friedberg : Das Landratsamt hat am Mittwoch einen ersten Corona-Fall bestätigt. Bei der betroffenen Person verlaufe die Krankheit aktuell milde. Sie sei auf dem Weg der Besserung.

Landkreis Augsburg : Im Landkreis Augsburg gibt es seit Mittwoch zwei bestätigte Infektions-Fälle. Nach Angaben des Landratsamts handelt es sich um einen Mann und eine Frau aus Bonstetten und Kutzenhausen . Weil beide Betroffene Kinder im schulpflichtigen Alter haben, könnten Schulen im Landkreis geschlossen werden. Eine Entscheidung dazu steht noch aus

Im Landkreis Augsburg gibt es zwei Coronavirus-Fälle. Landrat Martin Sailer mit den ersten Infos. Bei einer Aussage Sailers gibt es eine Einschränkung: Die Testergebnisse der Familienmitglieder des infizierten Mannes stehen noch aus. Video: Philipp Schulte

Landkreis Ostallgäu : Ein Beschäftigter des Werkzeugmaschinen-Herstellers DMG Mori in Pfronten hat sich mit dem Virus infiziert, seine Partnerin hat sich ebenfalls angesteckt.

Ein Beschäftigter des Werkzeugmaschinen-Herstellers in hat sich mit dem infiziert, seine Partnerin hat sich ebenfalls angesteckt. Lindau : In Lindau hat sich nach Angaben des Landratsamts ein Familienvater mit dem Coronavirus infiziert. Seine Kontaktpersonen wurden vorsorglich unter häusliche Quarantäne gestellt. Davon betroffen seien unter anderem 59 Schüler aus zwei Lindauer Schulen.

In hat sich nach Angaben des Landratsamts ein Familienvater mit dem infiziert. Seine Kontaktpersonen wurden vorsorglich unter häusliche Quarantäne gestellt. Davon betroffen seien unter anderem 59 Schüler aus zwei Lindauer Schulen. Ostalbkreis : Im Ostalbkreis hat sich eine 43-jährige Frau hat sich mit dem Corona-Virus angesteckt. Sie hatte zuvor Karnevalsumzüge in Heinsberg in Nordrhein-Westfalen besucht, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Ostalbkreis . Im Landkreis Heinsberg sind bereits viele Corona-Fälle bekannt.

Im hat sich eine 43-jährige Frau hat sich mit dem Corona-Virus angesteckt. Sie hatte zuvor Karnevalsumzüge in in besucht, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes . Im Landkreis sind bereits viele Corona-Fälle bekannt. Ulm : In Ulm sind aktuell sechs bestätigte Corona-Fälle gemeldet. Dabei handelt es sich um Mitglieder von insgesamt vier Familien, die sich während der Faschingsferien gemeinsam in Südtirol aufgehalten haben. (schsa)

