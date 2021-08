Analyse

19.08.2021

Afghanistan und Wahlkampf: Söder im Dilemma zwischen Frust und Ärger

Plus CSU-Chef Markus Söder ruft zu Geschlossenheit auf, vermittelt aber auch den Eindruck, dass er mit einer möglichen Wahlniederlage der Union nichts zu tun haben will.

Von Uli Bachmeier

Mehrere Tage lang hatte Markus Söder sich öffentlich zurückgehalten. Für die CSU sprach zunächst nicht der Parteivorsitzende zu dem politisch-militärischen Debakel in Afghanistan, es sprachen Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Zur heiklen Lage der Union in diesem Bundestagswahlkampf war aus der CSU-Spitze tagelang gar nichts zu hören. Funkstille herrschte auch in der Frage, wie es mit der Corona-Politik in Bayern weitergehen soll. Söder hielt es in der gefährlich unübersichtlichen Situation offenbar erst einmal für geboten, Informationen zu sammeln, nachzudenken und sich die Rückendeckung seiner Mitstreiter im CSU-Präsidium zu holen, ehe er sich wieder zu Wort meldet.

