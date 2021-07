Bayerns Gaststätten-Präsidentin beklagt massiven Fachkräftemangel

Angela Inselkammer fordert klare Signale der Politik, die gebeutelte Branche nicht wieder in einen Lockdown zu zwingen. Sie richtet einen Appell an Hubert Aiwanger.

Der bayerische Hotel- und Gaststättenverband beklagt eine „sehr angespannte“ Personallage in den Betrieben. Die Präsident der Organisation, Angela Inselkammer, sagt unserer Redaktion: „Viele Beschäftigte sind in der Corona-Zeit in andere Branchen abgewandert. Uns fehlen auch jede Menge 450-Euro-Kräfte. Die haben sich etwas anderes gesucht, weil sie kein Kurzarbeitergeld bekommen haben.“ Die verbliebenen Kräfte packten zum Teil mehr an. Angela Inselkammer sagt: „Viele Betriebe mussten das Angebot einschränken und haben etwa nur noch vier Tage die Woche offen.“ Dabei wollten viele einstige Gastronomie-Kräfte gerne in ihre alten Berufe zurückkehren. Die Hotel- und Gaststättenchefin forderte: „Hier muss die Politik schnell entgegen wirken. Wir brauchen Beschäftigte, die mit Schwung und Herz dabei sind. Das sind sie aber nur, wenn sie wissen, dass die Betriebe nicht zum dritten Mal dicht gemacht werden. Wir müssen endlich die Verlässlichkeit unserer Branche wieder herstellen.“

Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger neben Angela Inselkammer. Foto: Julian Leitenstorfer

Inselkammer sprach konkret von rund 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Hotel- und Gaststättenbereich in Bayern in allen Bereichen fehlen, vom Service über den Empfang bis zur Küche. An die Regierungsvertreter appellierte Angela Inselkammer: „Die Botschaft der Politik an uns muss lauten: „Nie wieder einseitige Schließungen der Gastronomie und Hotellerie.“ Dabei machte sie deutlich: „Wir sperren unsere Wirtschaften nicht mehr zu.“

Angela Inselkammer würde ungeimpften Hubert Aiwanger empfangen

In diesem Zusammenhang appelliert die bayerische Hotel- und Gaststätten-Präsidentin auch an den bayerischen Wirtschaftsministers Hubert Aiwanger, der sich nicht gegen Corona impfen lassen will. So sagt sie: „Ich bin gegen einen Impfzwang, werbe aber für das Impfen und finde es schwierig, wenn Vorbilder sich nicht impfen lassen, außer wenn sie es aus gesundheitlichen Gründen nicht können.“ Wenn Aiwanger in ihren Gasthof nach Aying käme, würde sie ihn auch ohne Impfung empfangen: „Natürlich. Ich bin eine überzeugte Bayerin. Unsere Devise heißt: Leben und leben lassen.“

