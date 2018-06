vor 54 Min.

Angriff mit Schnapsflasche: Sanitäter schwer am Auge verletzt Bayern

Ein junger Mann warf eine Flasche durch die Scheibe eines Notarztwagens. Ein Sanitäter wurde schwerer verletzt, als zunächst vermutet wurde.

Bei dem Angriff mit einer Schnapsflasche auf Ersthelfer in Ottobrunn bei München ist ein Sanitäter schwerer verletzt worden als zunächst vermutet. Laut Polizeiangaben von Montag erlitt er durch Glassplitter schwere Verletzungen am Auge. Eine Notärztin wird weiterhin im Krankenhaus behandelt.

Der mutmaßliche Täter sitzt wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung in Untersuchungshaft. Je nachdem, wie sich die Verletzungen entwickeln, könnte der Vorwurf laut den Ermittlern aber auch schwere Körperverletzung lauten – etwa wenn der Sanitäter sein Augenlicht verliert.

Der 20-Jährige warf aus eineinhalb Metern Entfernung eine Whiskeyflasche

Vor dem Angriff am Freitagabend soll der Mann aus Eritrea, der als Flüchtling in einem Jugendhaus in Ottobrunn lebt, zwei Betreuerinnen der Einrichtung gegen den Kopf geschlagen haben. Sie hatten ihm nicht erlaubt, Alkohol in die Unterkunft zu bringen.

Als später die Notärztin und der Sanitäter bei einem Einsatz einige hundert Meter weiter parkten, warf der 20-Jährige laut den Beamten völlig unvermittelt eine Whiskyflasche auf das Auto. Die Flasche durchschlug aus eineinhalb Meter Entfernung die Seitenscheibe und traf die Frau im Gesicht. Sie erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma, einen Kieferbruch, mehrere ausgeschlagene Zähne und Schnittverletzungen im Gesicht. (dpa)

