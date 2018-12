07:11 Uhr

Großeinsatz im Ankerzentrum Bamberg: Angriff mit Pflastersteinen auf Polizisten Bayern

Angriffe auf Sicherheitsmitarbeiter und Polizisten: Im Ankerzentrum Bamberg hat es einen großen Polizeieinsatz gegeben. Und einen Brand.

Im Ankerzentrum Bamberg hat es am Dienstagmorgen einen großen Polizeieinsatz gegeben. Wie die Polizei mitteilte, griffen mehrere Bewohner Sicherheitsmitarbeiter und Polizeibeamte an. Zudem beschäftigte die Einsatzkräfte ein Wohnungsbrand im Ankerzentrum. Die Polizei nahm neun Männer fest, insgesamt soll es elf Verletzte geben. Der Sachschaden liegt nach Polizeiangaben bei etwa 100.000 Euro. "Massive Einsatzkräfte haben die Lage mittlerweile im Griff", teilten die Beamten am Dienstagmorgen in einer Pressemitteilung mit.

Übergriffe und Brand im Ankerzentrum Bamberg

Zunächst soll es in der Nacht auf Dienstag gegen 0.45 Uhr nach einer Ruhestörung zum Übergriff auf Sicherheitsmitarbeiter gekommen sein. Danach verbarrikadierten sich nach Polizeiangaben mehrere Männer in dem Gebäude. Als die Polizei eintraf, sollen sie unter anderem mit Pflastersteinen beworfen sein worden.

Beamte aus mehreren Dienststellen umstellten das Gebäude. Als ein Feuer in einer darin liegenden Wohnung ausbrach, sollen die Bewohner aus dem Haus geflohen sein. Die Feuerwehr brachte das Feuer nach Polizeiangaben schnell wieder unter Kontrolle, neun Menschen wurden wegen einer Rauchvergiftung behandelt, ein Polizist und ein Tatverdächtiger verletzten sich bei den Vorfällen zuvor leicht.

Ankerzentrum in Bamberg: Etwa 100 Polizisten im Einsatz

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt nach den Vorfällen im Ankerzentrum wegen schweren Landfriedensbruchs, schwerer Brandstiftung und weiterer Delikte. Insgesamt waren die Beamten mit etwa 100 Einsatzkräften vor Ort. Auch Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. (AZ)

