16:39 Uhr

Anklage nach Millionenbetrug bei Pflegediensten in München und Augsburg erhoben

Im Oktober 2019 durchsuchte die Polizei mehrere Pflegeunternehmen in Augsburg. Es war eine der größten Razzien, die es in der Stadt je gegeben hatte. Nun wird Anklage erhoben.

Nach Razzien bei Pflegediensten saßen mehrere Verdächtige in U-Haft. Nun erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs.

Es war eines der größten Ermittlungsverfahren in Augsburg in den vergangenen Jahren: Pflegedienste in Augsburg und München sollen Pflege- und Krankenkassen sowie Sozialhilfeträger um Millionen betrogen haben. In drei Verfahrenskomplexen hat die Staatsanwaltschaft München I nun Anklage wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs in einer Vielzahl von Fällen erhoben.

Bargeld in Millionenhöhe wurde 2019 bei einer Razzia in der Wohnung eines Augsburger Pflegedienst-Geschäftsführers gefunden. Bild: B. Weizenegger, Polizei (Archivfoto)

Pflegedienst-Betrug: Mitarbeiter, Ärzte und Patienten sind angeklagt

Dutzende Pflegedienst-Mitarbeiter, Ärzte und Patienten seien in die Abzocke verwickelt gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag in München mit. Zunächst sind nun in den drei Verfahren 13 Personen angeklagt, doch es laufen noch Ermittlungen gegen rund 100 weitere Beteiligte. Die Anklagen wurden zum Landgericht München I und zum Landgericht Augsburg erhoben. (dpa/lby)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen