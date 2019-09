vor 52 Min.

Anreise, Sitzplätze, Verbote: So gelingt Ihr Oktoberfest-Besuch problemlos

Wie komme ich zur Theresienwiese? Welche Gegenstände dürfen nicht auf die Wiesn? Und welche Tracht ist im Trend? Die wichtigsten Informationen zum Oktoberfest 2019.

Von Philipp Wehrmann

Wenn sich in München ein Meer aus Dirndln, Lederhosen und Bierkrügen bildet, ist Oktoberfest. Volle Züge, Staus und Platzsuche im Festzelt, da tut etwas Planung gut. Anderes müsste bekannt sein, sollte man meinen: Zum Beispiel, dass es eine Maß Oktoberfest-Bier in sich hat. Das US-amerikanische Generalkonsulat sieht aber Informationsbedarf und ermahnt die Besucher von Übersee. „Please don’t forget: German beer is strong!“ Bitte nicht vergessen, deutsches Bier ist stark!

So funktioniert die Anreise zum Oktoberfest

Doch bevor es die erste Maß gibt, muss man zur Theresienwiese gelangen. An den Wochenenden fahren Sonderzüge von Donauwörth und Ulm über Augsburg zum Münchner Hauptbahnhof und zurück. Auch von und nach Kempten stellt die Bahn zusätzliche Züge zur Verfügung. Für die Endetappe gibt es mehrere Möglichkeiten: Die U-Bahnlinien 4 und 5 fahren zur Haltestelle Theresienwiese. Dort fahren sogar die Rolltreppen schneller: So werden bis zu 12500 Menschen pro Stunde Richtung Festgelände befördert, sonst gäbe es unten Staus. Wenn der Bahnsteig trotzdem voll ist, kann es passieren, dass eine Bahn ohne Halt zur nächsten Station fährt. Die Linien 3 und 6 halten am nahe gelegenen Goetheplatz. Außerdem fahren fast im Minutentakt S-Bahnen auf der Stammstrecke zur Hackerbrücke. Von dort dauert es zu Fuß wenige Minuten zum Oktoberfest. Entweder man folgt dann den Schildern oder den Menschenmassen. Vom Hauptbahnhof läuft man zur Wiesn knapp 20 Minuten.

Von A wie Anstich bis Z wie Zapfenstreich: Das Wiesn-ABC 1 / 26 Zurück Vorwärts A wie Anstich: Um Punkt zwölf Uhr sticht der Münchner Oberbürgermeister am ersten Wiesn-Samstag in der Anzapfboxe im Schottenhamel-Zelt das erste Fass an und ruft: "O'zapft is!"

B wie Bier und Brezn: Bilden eine Art Corporate Identity des Festes. Kein Wiesn-Plakat kommt ohne Bilder von Brezn und Bierkrügen aus.

C wie Camping: Ein Hotspot ist während des Festes der Campingplatz in Thalkirchen. Vorzugsweise Australier leben dort in Zelten. In Campern kommen die Italiener, sie parken gern nah am Festgelände. Mancher stand nach dem Bierzeltbesuch schon ohne Schlafplatz da - abgeschleppt.

D wie Dirndl: Gibt es billig rund ums Festgelände. Mit Landhausmode hatte der Trachtenhype begonnen und über untraditionelle Minidirndl zuletzt zu einem etwas gehobeneren Stil geführt. Insider meinen allerdings: Die Pracht der Tracht verblasst langsam wieder.

E wie Essen: Wagenladungen davon werden verzehrt. Mehr als hundert Ochsen, fast 60 Kälber, gut 360.000 Hendl und mehr als 28 Tonnen gebrannte Mandeln verspeisten hungrige Gäste 2016.

F wie Flirten: Flirten gehört zur Wiesn wie Brezn, Bier und Blasmusik.

G wie Gspusi: Klappt es mit dem Flirten, hat man - für mindestens einen Abend - ein Gspusi.

H wie Hügel: Im Winter fahren Kinder mit dem Schlitten hinunter, zur Wiesn-Zeit geht es auf dem Hügel hinter den Zelten nicht gerade jugendfrei zu. Paare kommen sich näher, Wiesngäste erleichtern ihre Blase oder ihren Magen, manche schlafen dort ihren Rausch aus. Mit den verstärkten Kontrollen ist hier allerdings mehr Ordnung eingekehrt.

I wie Italiener-Wochenende: Das mittlere der drei Wiesn-Wochenenden gilt traditionell als besucherstärkstes - und Zehntausende italienische Gäste tragen ihren Teil dazu bei.

J wie Jubel: Er brandet auf, wenn der Oberbürgermeister das erste Fass angezapft hat und das Bier endlich in Strömen fließt.

K wie Käferzelt: Hier knutschten die Effenbergs, und zum traditionellen Wiesn-Besuch des FC Bayern bringen die Spieler ihre Frauen mit. Das nach der Wirtsfamilie Käfer benannte Zelt am Ende der Bierstraße ist nobel und das Promi-Zelt Nummer eins.

L wie Lebkuchenherz: Spatzl, Mausi oder der schlichte "Gruß vom Oktoberfest" - wer ohne Lebkuchenherz von der Wiesn nach Hause geht, ist selbst schuld.

M wie Maß: Die Maß ist weiblich und sie wird mit kurzem a und scharfem s gesprochen. Wer "ein Maaaß Bier" bestellt, outet sich sofort als Zugroaster. 6,6 Millionen Maß tranken die Gäste 2016. Die Preise für eine Maß liegen in diesem Jahr, je nach Festzelt, zwischen 10,60 Euro und 10,95 Euro.

N wie Noagerl: Der unappetitliche Rest in der Maß heißt Noagerl und teilt die Welt in drei Typen von Trinkern: Die, die auf den letzten Schluck verzichten, die, die ihn trinken, und die, die ihn gleich in die nächste Maß kippen.

O wie Öffnungszeit: Kompliziert. Ab 9.00 Uhr dürfen Gäste aufs Festgelände. Der Bierausschank beginnt an Wochenenden um 9.00, unter der Woche um 10.00 Uhr. Fahrgeschäfte sperren um 10.00 Uhr auf. Schluss mit Musik und Bier ist je nach Zelt zwischen 22.30 Uhr und 0.30 Uhr, bei den Schaustellern endet der Betreib zwischen 23.30 und 24.00 Uhr.

P wie Prosit der Gemütlichkeit: Es ist der Wiesn-Gassenhauer schlechthin. Wenn er ertönt, heißt es: Hoch die Krüge und gsuffa.

Q wie Quiz: Sind Sie fit für die Wiesn? Sprechen Sie Bayerisch? Vor dem Fest kursieren allerlei Fragebögen, wobei das Abschneiden bei den Tests keinerlei Konsequenz für den Wiesnbesuch hat.

R wie Reservierung: Sie ist an sich kostenfrei, die meisten Zelte verlangen aber den Kauf von Verzehrgutscheinen, etwa für zwei Maß Bier und ein Hendl. Im Internet werden Reservierungen aber zu astronomischen Preisen gehandelt, 3000 bis 6000 Euro für einen Zehnertisch kann man loswerden.

S wie Sicherheit: Alljährlich wird das Sicherheitskonzept angepasst. Seit 2016 sind Taschen und Rucksäcke mit mehr als drei Litern Volumen verboten. Das Festgelände ist mit einem Zaun rundum abgeschirmt. Ordner kontrollieren Besucher an den Eingängen. Zu den Neuerungen dieses Jahr zählt eine Lautsprecheranlage, um Gäste bei einem Alarm besser zu leiten.

T wie Terrorsorgen: Sie erreichten die Wiesn 2009. Das Terrornetzwerk Al Kaida hatte in einem Drohvideo den Haupteingang des Volksfestes gezeigt. Poller und Betonsperren wurden damals als Schutz vor Angriffen mit Autos installiert. Damals allerdings dachte man an Autobomben. Heute gilt die Sorge auch Lastwagen ohne Sprengstoff.

U wie Umsatz: Wer wie viel verdient auf der Wiesn, ist ein großes Geheimnis. Allerdings müssen die Wirte dieses Jahr ihre Umsätze gegenüber der Stadt offenlegen. Denn um die erhöhten Kosten für die Sicherheit zu finanzieren, werden sie mit einer Umsatzpacht zur Kasse gebeten.

V wie Vollrausch: Auch wenn die Verantwortlichen immer wieder den traditionellen Charakter der Wiesn betonen: Für viele ist sie in erster Linie die größte Bierfest der Welt, das entsprechend oft im Vollrausch endet.

W wie Weinzelt: Kaum zu glauben, aber nicht überall auf der Wiesn gibt es Bier aus Maßkrügen. Im Weinzelt trinkt man - wie der Name schon sagt - Wein. Aber nicht aus dem Maßkrug. Außerdem gibt es Weißbier.

X wie xuffa: Nicht die gebräuchlichste Schreibweise. Aber wenn es zur Wiesn wieder heißt "oans, zwoa, drei...", dann kann der bierselige Münchner "gsuffa" rufen oder eben auch "xuffa". Rein grammatikalisch ist "xuffa" (oder "gsuffa") das Partizip Perfekt von "saufen". Faktisch ist es ein Imperativ und fordert auf, die Maß Bier krachend gegen eine andere zu donnern und einen tiefen Schluck zu nehmen.

Y wie Yokohama und Yangon: Die Wiesn ist ein Exportschlager. Sogar in Yangon in Myanmar und in Yokohama in Japan gibt es ein Oktoberfest.

Z wie Zapfenstreich: Um 22.30 Uhr ist in den meisten großen Zelten Schluss: Ab dann gibt es kein Bier mehr. Die letzte Stunde verbringen die Ordnungskräfte vor allem damit, betrunkene Gäste aus den Zelten zu treiben. (dpa, sli)

Zwei Verkehrsmittel eignen sich nicht, um direkt zum Oktoberfest zu kommen: Für E-Tretroller und Autos gelten weiträumige Sperrungen. Für viele Oktoberfestbesucher sind sie ohnehin nicht geeignet. Auf den Rollern gelten dieselben Promillegrenzen wie beim Auto.

Wer sich jetzt noch entscheidet, in München übernachten zu wollen, für den dürfte es schwierig werden – auf jeden Fall teuer. Eine Übernachtung in München am zweiten Festwochenende kostet laut dem Vergleichsportal Check24 durchschnittlich 318 Euro, im August hingegen nur 108 Euro.

Diese Lederhosen und Dirndl sind beim Oktoberfest im Trend

Wem das Dirndl oder die Lederhose fehlt, der könnte sich theoretisch selbst auf dem Weg zum Festgelände noch einkleiden. Dem Trend entspricht die billige, oft schrille Last-Minute-Klamotte aber nicht: „Der Trend geht zu gedeckten Farben und hochwertigen Stoffen“, sagte Yvonne Heckl von der Veranstaltungsgesellschaft der Münchner Schausteller. Perlen, Rüschen und Glitzer – kurz: das Christbaumdirndl – sind out.

Auf der Theresienwiese angekommen, erstreckt sich das Oktoberfest über 34,5 Hektar, im Südteil des Festgeländes liegt zusätzlich die „Oide Wiesn“ mit historischen Fahrgeschäften auf 3,5 Hektar. 231 Verkaufsstände, 167 Schausteller, 146 Gastrobetriebe und sieben Serviceeinrichtungen stehen auf dem Gelände. Es gibt Sitzplätze für 120.000 Gäste. Die reservierbaren Plätze sind aber bereits alle ausgebucht, heißt es von den Wirten. In vielen Bereichen ist allerdings keine Reservierung möglich. Um dort einen Platz zu ergattern, empfiehlt es sich, früh und in kleinen Gruppen anzureisen.

So will die Polizei Sicherheit auf dem Oktoberfest schaffen

Das Oktoberfest ist das größte Volksfest der Welt. Doch aufgrund seiner Bekanntheit und Symbolkraft könne es weiter ins Visier von Terroristen geraten, hieß es im Vorfeld von Polizeivizepräsident Norbert Radmacher. Es gebe aber keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung. Rund 600 Polizeibeamte sind während der 16 Festtage bis 6. Oktober im Einsatz. Hinzu kommen hunderte Ordner privater Dienste und städtische Sicherheitskräfte. Taschendiebfahnder aus ganz Deutschland sowie mehreren europäischen Ländern sollen Kriminellen das Handwerk legen. Die Bundespolizei setzt während der Wiesn rund 250 Beamte ein.

Zusätzliche Kameras, mehr Polizeibeamte mit Bodycams, Eingangskontrollen und ein Überflugverbot auch für Drohnen: Viele Maßnahmen sollen die Wiesn sicher machen. Erneut gilt ein Verbot für größere Taschen und Rucksäcke. Sie dürfen maximal drei Liter Volumen haben und nicht größer als 20 auf 15 auf 10 Zentimeter sein. Auch Tiere dürfen nicht auf die Wiesn mitgebracht werden – ausgenommen Assistenzhunde. Auch Glasflaschen sind verboten. Bier gibt es am Samstag also erst, wenn Oberbürgermeister Dieter Reiter um 12 Uhr das erste Fass angezapft hat.

Hendl und sehr, sehr viel Bier: Kann das noch gesund sein? Und auf was muss man sonst noch beim Wiesnbesuch achten? Kurz vor dem Anstich: das Oktoberfest im Gesundheitscheck. Video: dpa

Das müssen Familien auf dem Oktoberfest beachten

Eltern sollten einen Oktoberfestbesuch mit dem Nachwuchs nicht für das Wochenende einplanen, sondern eher unter der Woche, rät das Münchner Stadtjugendamt. Die Mittagszeit und der frühe Nachmittag eigneten sich dafür besonders, weil es abends sehr voll werden kann. Kinder sollten ein Handy und die Nummer der Eltern bei sich tragen. Es kommt nämlich immer wieder vor, dass sie verloren gehen. Dann landen sie oft in der Kinderfundstelle. Vorsorglich sollten Treffpunkte ausgemacht werden. Während des Fests ist jeweils dienstags Familientag. Von 10 bis 19 Uhr bieten Imbissbuden und Schausteller günstigere Preise an. Besonders mit kleinen Kindern ist zu bedenken: Kinderwagen dürfen an den Samstagen, am Tag der Deutschen Einheit und generell ab 18 Uhr nicht aufs Gelände. Überhaupt gelten für Kinder besondere Regeln.

Ins Bierzelt dürfen Besucher unter 16 Jahren nur in Begleitung von Erwachsenen. Kinder unter sechs Jahren dürfen ab 20 Uhr gar nicht mehr im Zelt sein. Wenn kein Erwachsener dabei ist, ist für alle unter 16 Jahren zu dieser Uhrzeit Schluss auf dem Oktoberfest. (mit dpa)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen