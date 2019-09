vor 17 Min.

Anreize statt CO2-Steuer: CSU-Vorstand beschließt Klimakonzept

Der Parteivorstand der CSU hat die neue "Klimastrategie" der Partei beschlossen. Die CSU spricht sich darin für neue Anreize für mehr Klimaschutz aus.

Die neue "Klimastrategie" der CSU ist beschlossene Sache. Der Vorstand der Partei billigte das Papier am Samstag auf seiner Klausur am Starnberger See - einstimmig, wie aus Teilnehmerkreisen verlautete. Mit diesem Konzept will die CSU nun in die entscheidende Phase der Koalitionsberatungen über ein großes Klimaschutz-Paket gehen.

Neue "Klimastrategie" der CSU: Anreize statt CO2-Steuer

Kerngedanke ist, Anreize für mehr Klimaschutz zu setzen anstatt beispielsweise eine CO2-Steuer einzuführen. Unter anderem will die CSU den Kauf energiesparender Kühlschränke, Waschmaschinen oder Trockner kräftig steuerlich fördern: Wer sich energieeffiziente Haushaltsgeräte zulegt, soll künftig 20 Prozent der Kosten bei der Steuer erstattet bekommen. (dpa)

