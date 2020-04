vor 45 Min.

Antworten auf Leserfragen: Darf ich noch Motorrad fahren?

In Bayern gelten strikte Ausgangsbeschränkungen. Aber wie sieht das im Einzelfall aus? Und welche Ausnahmen gibt es? Wir beantworten hier die häufigsten Leserfragen.

Seit dem 21. März gelten in Bayern umfangreiche Ausgangsbeschränkungen. Der Tenor: Wenn möglich, drin bleiben. Was auf den ersten Blick klar klingt, wird bei der Umsetzung im eigenen Leben häufig kompliziert. Leser haben uns Fragen gestellt und wir haben Antworten darauf recherchiert. Den Wortlaut der Allgemeinverfügung finden Sie auf der Internetseite der Bayerischen Staatskanzlei.

Vorab: In der Allgemeinverfügung wird als Regelfall verordnet, dass Menschen zu Hause in ihrer Wohnung bleiben müssen. Nur in Ausnahmefällen gilt etwas anderes. Das Gesundheitsministerium hat in der Verfügung einige dieser Fälle aufgezählt und vorabgeschickt, dass "insbesondere" in diesen Fällen eine Ausnahme vorliegt. Die Aufzählung ist somit nicht abschließend, in ähnlich gelagerten Fällen können auch Ausnahmen zugelassen werden, die nicht genannt sind. Das liegt im Ermessen der Behörden und Beamten.

Eine weitere Unterscheidung ist wichtig: Auf der einen Seite gibt es Verbote und Verstöße dagegen führen zu Bußgeldern. Auf der anderen Seite appelliert das Innenministerium an vielen Stellen an die Eigenverantwortung. Auch daran sollte man sich - im Sinne der Gemeinschaft - halten, Verstöße dagegen werden rechtlich aber nicht sanktioniert.

Darf ich meinen Partner noch sehen, auch wenn ich eine Fernbeziehung führe?

Ja. Die Allgemeinverfügung nennt explizit, dass beim Besuch von Lebenspartnern ein Ausnahmefall vorliegt (Nr. 5d). Seinen Partner darf man damit auch weiterhin noch besuchen. Gleiches gilt für Besuche bei Alten, Kranken oder behinderten Menschen, sofern sie nicht in Einrichtungen leben.

Partner aus Fernbeziehungen dürfen auch dann besucht werden, wenn sie in einem anderen Bundesland wohnen. Der Partner darf auch dann vorbei kommen, wenn im eigenen Haushalt andere Menschen leben. Gerade wenn dort Menschen aus Risikogruppen wohnen sollte das aber - in eigener Verantwortung - vermieden werden.

Dürfen getrennt lebenden Eltern mit Umgangsrecht weiterhin beide das Kind sehen?

Ja. Auch hier liegt ein "triftiger Grund" vor, für den man die Wohnung verlassen darf. Die Allgemeinverfügung erkennt "die Wahrnehmung des Sorgerechts im jeweiligen privaten Bereich" aus Ausnahme an (Nr. 5d).

Darf ich meine Familie noch besuchen?

Nicht in jedem Fall. Weiter sehen darf man Familiengehörige, mit denen man zusammenlebt, Lebenspartner, Alte, Kranke und unterstützungsbedürftige Personen und Kinder (Nr. 5 d, e). Die Begleitung Sterbender im Krankenhaus und Beerdigungen sind nur im "engsten Familienkreis" zulässig (Nr. 5 f). Der einfache Besuch bei erwachsenen Kindern oder Eltern, die nicht betreut werden müssen, soll laut Staatsregierung "gut überlegt" werden. Ausnahmen können im Einzelfall im Ermessen der Behörden liegen, wenn ein besonderer Bedarf glaubhaft gemacht wird. Grundsätzlich ist das aber verboten.

Darf ich Freunde in deren Wohnung besuchen?

Nein, ein Besuch um des Besuchs willen stellt keinen triftigen Grund da.

Darf ich während der Corona-Krise umziehen?

Ein Umzug ist nicht ausdrücklich als triftiger Grund, die Wohnung zu verlassen, aufgezählt. Es liegt damit im Ermessen der zuständigen Behörden, ob sie einen Umzug als triftigen Grund zulassen. Das Innenministerium bittet, Umzüge wenn möglich zu verschieben. Wohnungsübergaben seien aber nicht explizit verboten. Umzugsunternehmen dürfen weiter beschäftigt werden. Wer Freunde und Familie zu Hilfe bittet, riskiert aber ein Bußgeld.

Darf ich während der Corona-Krise Fahrgemeinschaften bilden?

Für die Art und Weise, wie man die Arbeit erreicht, macht die Verfügung keine Vorgaben. Allerdings gilt die Maxime, den Kontakt zu Menschen, mit denen man nicht zusammenwohnt, so weit wie möglich herunterzufahren (Nr. 1). Dazu ist man aber nur "angehalten", ein Verstoß führt damit jedenfalls dann nicht zu einem Bußgeld, wenn die Beteiligten ohnehin nahe zusammen arbeiten. Dennoch gilt: Wer alleine unterwegs sein kann, der sollte das auch tun.

Darf ich noch in meinen Schrebergarten?

Kleingärtner dürfen, so steht es im FAQ-Bereich auf der Website der Bayerischen Staatskanzlei, ihren Schrebergarten nur gemeinsam mit Angehörigen des eigenen Hausstands weiterhin nutzen. Hingegen ist es nicht erlaubt, Freunde und Nachbarn zu einem geselligen Zusammensitzen einzuladen. Dies fällt unter die untersagte "Gruppenbildung". Für das Gespräch über den Gartenzaun mit anderen Kleingartenbesitzern gilt, dass der Mindestabstand von eineinhalb Metern eingehalten werden muss. Der Weg zum Kleingarten darf ebenfalls nur alleine oder mit Personen, mit denen man ohnehin zusammenwohnt, angetreten werden.

Darf ich noch zum Fischen gehen?

Sport und Bewegung an der frischen Luft bleiben erlaubt, sofern man es alleine oder mit Menschen, mit denen man zusammenwohnt, macht. Es darf nicht zu Gruppenbildungen kommen (Nr. 5 g).

Darf ich mit dem Auto zum Joggen oder in die Berge fahren?

Das ist grundsätzlich erlaubt. Das Innenministerium bittet dennoch darum, es bei Spaziergängen in der unmittelbaren Umgebung zu belassen. Insbesondere auf Bergtouren sollte man verzichten, mahnt die Bergwacht. Denn wer verunglücke, müsse gerettet werden. Falls der Gerettete dazu noch (unentdeckt) infiziert war, müssen die Retter daraufhin in Quarantäne - was schnell zu Personalengpässen führen kann. "Der Berg rennt nicht weg", schreibt die Bergwacht in einer Mitteilung. Auf Allgäuer Berggipfeln hat es zuletzt Anzeigen gegeben, weil so viel los war, dass der Mindestabstand nicht eingehalten wurde.

Dürfen Handwerker noch Wohnungen betreten?

Bei einem Wasserschaden, Heizungsausfall oder anderen Notfällen, darf ein Handwerker in die Wohnung kommen. Das betonte Staatskanzlei-Chef Herrmann. Aber generell gelte: Was sich verschieben lässt, sollte verschoben werden. Das gilt erst recht, wenn ein Haushaltsmitglied Symptome zeigt, selbst wenn es nur leichte sind.

Kann ich mein Auto noch in die Werkstatt oder zum TÜV bringen?

Autowerkstätten dürfen weiter geöffnet bleiben, damit ist auch eine Hauptuntersuchung möglich. Der TÜV hatte zwischenzeitlich die Abnahme praktischer Fahrprüfungen eingestellt, hat diese aber mittlerweile wieder aufgenommen. Dort kann eine Hauptuntersuchung also durchgeführt werden (mehr dazu).

Einige Kfz-Werkstätten haben den Betrieb vorübergehend eingestellt, darunter die Kette A.T.U., die nur in wenigen Filialen im Notbetrieb arbeitet.

Grundsätzlich gilt: Um Autofahrer in der Corona-Krise zu entlasten, bekommen sie für die Erneuerung der TÜV-Plakette vorübergehend mehr Zeit. Die Frist für die Überziehung ist am 28. März von zwei auf vier Monate verlängert worden.

Wer betreut meine Kinder, wenn ich alleinerziehend bin und Home Office nicht möglich ist?

Eine Notfallbetreuungen gibt es nur für Kinder, deren Eltern in systemkritischen Berufen arbeiten. Alle anderen müssen Lösungen im privaten Umfeld finden. Private Betreuungsgruppen sollten dabei nicht gebildet werden, auch sollten die Kinder nicht zu Risikopersonen, also zu alten und vorerkrankten Menschen. Das Familienministerium empfiehlt, eine einvernehmliche Lösung mit dem Arbeitgeber zu finden. So seien in vielen Fällen vielleicht doch Home Office oder eine vorübergehende Arbeitsreduzierung möglich (mehr dazu).

Müssen Eltern weiterhin Gebühren zahlen, obwohl das Kind nicht mehr in die Kita geht?

Das unterscheidet sich von Fall zu Fall und hängt von dem jeweiligen Betreuungsvertrag oder der jeweiligen Satzung ab, informiert das bayerische Familienministerium auf seiner Internetseite. Der Beitragszuschuss in Höhe von 100 Euro für den Kindergarten, den der Freistaat monatlich zur Reduzierung der Elternbeiträge zusätzlich zur regulären Förderung leistet, wird auf jeden Fall weitergezahlt, heißt es dort ferner. Soweit Eltern trotz Betretungsverbot der Kita weiterhin in voller Höhe Elternbeiträge zahlen müssen, gibt es auch das Krippengeld in der regelmäßigen Höhe. Das Gleiche gilt, soweit Eltern nur verringerte Elternbeiträge zahlen müssen. Entfällt der Elternbeitrag, so gibt es allerdings auch kein Krippengeld mehr.

Darf ich weiter an meinem Eigenheim arbeiten, das ich gerade baue?

Die Allgemeinverfügung nennt diesen Fall nicht. Ob sie diesen Fall zulassen möchten, steht damit im Ermessen der Behörden im Einzelfall. Auch hier gilt: Was sich aufschieben lässt, sollte aufgeschoben werden. Mit anderen Menschen sollte man beim Bau wenn möglich keinen Kontakt haben. Handwerker dürfen weiter auf einer Baustelle arbeiten, weil es sich um eine berufliche Tätigkeit handelt.

Darf ich trotz der Coronakrise noch mit dem Motorrad fahren?

Das Bayerische Innenministerium schreibt dazu auf seiner Webseite: "Sport, Spazieren gehen und Bewegung an der frischen Luft sind gestattet. Allerdings ausschließlich alleine oder mit Angehörigen des eigenen Hausstandes und ohne jede sonstige Gruppenbildung. Bitte halten Sie Abstand. Das bedeutet nicht, dass es erlaubt ist, mit dem PKW oder dem Motorrad private Spritztouren zu unternehmen." Politik und Polizei appellieren an die Vernunft der Biker. Sie mögen die nächste Zeit doch auf Spritztouren verzichten. Fahrten zum Einkaufen, Arzt oder Arbeiten sind davon nicht betroffen.

Schließlich haben Intensivstationen der Krankenhäuser bereits jetzt alle Hände voll mit Corona-Patienten zu tun. Die Lage in den Hospitälern wird sich die nächsten Tage nicht verbessern, sondern eher verschlechtern. In der vergangenen Woche verunglückten zahlreiche Motorradfahrer schwer. Sie belegen damit Betten, die während der Corona-Krise dringend für infizierte Patienten benötigt werden.

Darf ich auf den Friedhof gehen, auch wenn ich dorthin mit dem Auto fahren muss?

Ja, der Friedhofsbesuch ist laut Bayerischem Innenministerium gestattet. Allerdings ausschließlich alleine oder mit Angehörigen des eigenen Hausstandes und ohne jede sonstige Gruppenbildung. Der Abstand zu anderen Menschen soll 1,5 Meter betragen.

Das selbe gilt, wenn der Friedhof weiter entfernt ist.

Darf ich Freunden und Familie noch Dinge vorbei bringen, die sie brauchen?

Das ist nach Info des Innenministeriums nur angezeigt, wenn die Eltern, Freunde oder Kinder Unterstützung nötig haben. Nur dann stellt ein Besuch zur Versorgung einen "triftigen Grund" dar. Es liegt damit im Ermessen der Behörden, ob sie jemanden anzeigen möchten, wer nur eine Bohrmaschine ausliehen will oder privat Brennholz vorbei bringt und das auch anders möglich wäre.

Brauche ich auf dem Weg zur Arbeit einen Nachweis?

Es gibt keine Pflicht, einen Dienstausweis oder einen Passierschein mitzuführen. Das Innenministerium empfiehlt jedoch einen vorhandenen Ausweis, eine Schlüsselkarte oder eine formlose Bestätigung des Arbeitgebers mitzuführen.

Darf ich aus einem anderen Land wieder zurück zu meinem Wohnort?

Es ist erlaubt, dass Menschen nachhause zu ihrem Wohnort kommen.

Darf ich in meinem Lieblingsrestaurant Essen abholen, auch wenn es weit entfernt liegt?

Das Abholen von Speisen in Gaststätten ist weiter erlaubt. Generell differenziert die Allgemeinverfügung nicht danach, wie weit ein Ziel entfernt liegt. Es gibt keine maximalen Höchst-Radien oder ähnliches. Dennoch appelliert das Innenministerium dazu, sich auf die unmittelbare Umgebung zu beschränken. Dabei geht es aber um soziale Verantwortung, nicht um rechtliche Einschränkungen.

Darf man zusammen mit einem Nachbarn einkaufen gehen, wenn der kein eigenes Auto hat?

Das ist nicht erlaubt. Man darf Nachbarn aber jederzeit etwas mitbringen.

Darf ich zu meinem Zweitwohnsitz fahren?

Bloße Fahrten zum Zweitwohnsitz stellen keinen triftigen Grund dar, die Wohnung zu verlassen. Nach Angaben des Innenministeriums kann aber dann eine Ausnahme gemacht werden, wenn es einen wichtigen Grund gibt, dort hinzufahren.

Darf ich von einer Privatperson ein Auto kaufen, auch wenn eine weiter Reise nötig wird?

Der private Autoverkauf ist in Deutschland nicht explizit untersagt. Allerdings gelten auch in einem solchen Fall die Regeln zur Kontaktsperre für mehr als zwei Personen. Insofern bleibt zu überdenken, ob es momentan wirklich zwingend ist, sich ein gebrauchtes Auto zuzulegen.

Welche Strafen drohen mir, sollte ich gegen die Regeln verstoßen?

Wer sich nicht an die Verordnungen hält, dem drohen Geldbußen bis zu 25.000 Euro. Die Höhe der Strafen sind im Bußgeldkatalog "Corona-Pandemie" festgelegt. Der Regelsatz für das Verlassen der Wohnung ohne triftigen Grund liegt beispielsweise bei 150 Euro. Besonders häufig müsse die Polizei Personen verwarnen, die verbotenerweise Freunde oder Verwandte besuchen wollen.

Antworten auf weitere Fragen finden sie auf dem Internetauftritt des Innenministeriums. (mst-, loto)

Die ursprüngliche Pressekonferenz, in der die Ausgangsbeschränkungen verkündet wurden und auf Fragen eingegangen wurde, können Sie sich hier ansehen. Seitdem wurden aber manche Aussagen noch einmal präzisiert oder geändert.

Wir werden weiterhin die Antworten auf einzelne Leserfragen rund um die Ausgangsbeschränkungen recherchieren. Allerdings weisen wir darauf hin, dass wir nicht alle Fragen beantworten können.

Über alle Entwicklungen rund um das Coronavirus informieren wir Sie in unserem Live-Blog.

