20:38 Uhr

Anwohner wegen beschädigter Gasleitung evakuiert Bayern

Bei Baggerarbeiten ist eine Gasleitung in Reichertshofen beschädigt worden. Etwa 40 Anwohner mussten ihre Wohnungen kurzzeitig verlassen.

Wegen eines Lecks in einer Gasleitung in der Neuburger Straße in Reichertshofen sind am Mittwochnachmittag mehrere Anwohner kurzfristig evakuiert worden. Wie die Polizei mitteilte, sei die Gasleitung bei Baggerarbeiten einer Baufirma beschädigt worden.

Bei dem Versuch, die Gaszufuhr zu stoppen, hätten Mitarbeiter der Firma nach Angaben der Polizei ein zweites Leck verursacht.

Etwa 40 Anwohner mussten evakuiert werden

Die Freiwillige Feuerwehr sperrte den Bereich großzügig ab. Die B 13 musste komplett gesperrt werden. Etwa 40 Bewohner der Ingolstädter Straße und der Kleiststraße mussten ihre Wohnungen kurzzeitig verlassen. Auch ein Supermarkt wurde geräumt.

Laut Polizei konnten Spezialisten der Stadtwerke Ingolstadt die Gaszufuhr gegen 18 Uhr unterbrechen. Wenige Minuten später habe die Einsatzleitung Entwarnung gegeben. (AZ)

