02.04.2019

April, April

Felix Neureuther veräppelt seine Fans mit einem Musikvideo. Und auch einige bayerische Behörden waren einfallsreich

Mit einem Schlager-Musikvideo hat der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther seine Fans in den April geschickt. Der im Internet verbreitete Clip zeigt den 35-Jährigen in traditioneller Tracht vor Alpenkulisse beim Trällern eines Liedes mit dem Titel „Weiterziehn“. „Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das Lied aufzunehmen.“ Er habe am Boden gelegen vor lauter Lachen bei den Aufnahmen. „Ich bin aber auch froh, dass es nur ein Aprilscherz ist, muss man auch dazu sagen“, sagte Neureuther am Montag.

Vor einigen Tagen hatte Neureuther, der Mitte März sein letztes Profi-Skirennen bestritten hat, in sozialen Netzwerken ein Bild von sich vor einem Mikrofon gepostet und geschrieben: „Ein paar von euch haben sich vielleicht gefragt, was ich nach meiner Skikarriere machen werde! Ich werde Sänger!!!“

Während Felix Neureuther bekannt ist für seinen Humor, scherzen Ämter und Sicherheitsbehörden eher selten. Zum 1. April wollten aber doch viele mit schrägen Geschichten, skurrilen Bildern und Posts auf sich aufmerksam machen:

Ein „Rauschgiftsuchpony“ soll ab sofort die Polizei in der Oberpfalz unterstützen. Bayernweit sei es das erste Pony seiner Art, teilte das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Das Islandpony sei im Norden zum Drogenschnüffeln ausgebildet worden und könne Rauschmittel schon aus einer Entfernung von mehreren Karotten riechen.

An einem Drive-in-Schalter sollen Bürger in Bamberg ihren alten Führerschein eintauschen können. Der Tausch von etwa 70000 Scheinen solle so schneller und einfacher erfolgen. Laut Landrat Johann Kalb (CSU) sei eine Kooperation mit einer großen Burgerkette geplant.

Wer in München einen Falschparker sieht, soll ihn laut Polizei nun selbst ahnden dürfen. Bei Verstößen bis zu 55 Euro sollen Bürger eigenständig Strafzettel ausfüllen und verteilen. Eine Anleitung zum Ausfüllen der Strafzettel solle folgen.

Einen „Franky-Day“ für Oberbayern will die Partei Die Franken einführen. Einen Tag pro Woche solle in Oberbayern ausschließlich fränkisches Essen serviert werden. (dpa)

