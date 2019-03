vor 33 Min.

Arbeiter entdecken Leiche auf Baustelle in Freiham

In München-Freiham ist auf einer Baustelle eine Leiche gefunden worden. Arbeiter wussten zunächst nicht, ob es sich um eine Puppe handelt.

Arbeiter haben am Dienstagmittag auf einer Baustelle in München-Freiham eine Leiche entdeckt. "Es deutet nichts auf ein Verbrechen hin", sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Es sei möglich, dass es sich um einen Unfall handle, es werde jedoch nichts ausgeschlossen.

Bauarbeiter finden Leiche auf Baustelle in München-Freiham

Wie mehrere Medien zuvor berichtet hatten, war der Körper des Toten zum Teil im Schlamm einer Kiesgrube im Stadtteil Freiham versunken.

Die Arbeiter, die die Leiche am Dienstag gefunden hatten, wussten zunächst nicht, ob es sich um eine Puppe oder einen Menschen handelte. Eine Obduktion soll Aufschluss über die genaue Todesursache geben.

Nachdem der Leichnam geborgen war, konnte die Polizei den Toten identifizieren. Es handelt sich demnach um einen 27-Jährigen aus dem südöstlichen Landkreis Fürstenfeldbruck. Die Polizei ermittelt, wie er den Tod fand, geht aber derzeit von einem Unfall aus. (AZ/dpa)

