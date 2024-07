Straubing (dpa/lby) - Ein Arbeiter ist auf einer Baustelle in

Auf dem Grundstück wurde laut Polizei am Montag ein Gebäude kernsaniert. Der dabei erstandene Bauschutt sollte in einen Container entsorgt werden, der auf einem Gerüst an dem Haus stand. Von dem Schutt löste sich jedoch ein Ziegel und fiel herunter. Die

(dpa)