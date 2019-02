28.02.2019

Artenschutz: Zentrum kommt doch Bayern

Freistaat hält sich an Zusage für Augsburg

Der Freistaat werde sich an seine Zusagen zum neuen Artenschutzzentrum in Augsburg halten, das teilte Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) nach einem Gespräch mit Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) mit. Der Umweltminister habe versichert, das von Ministerpräsident Markus Söder in Aussicht gestellte und in Aufbau befindliche Artenschutzzentrum werde vollständig und im Ergebnis wie geplant umgesetzt. Der Aufbau solle mit hochrangigen Experten Stück für Stück weitergehen. Geplant sei ein praxisorientiertes Konzept für das wissenschaftlich ausgelegte Zentrum, das auch Effekte für die Umweltbildung und tatsächlichen Artenschutz bringe. Kürzlich hatte Glauber von einer kleineren Lösung für das Zentrum gesprochen. Statt 50 sollte es zunächst nur 25 Stellen für Wissenschaftler geben. (eva)

