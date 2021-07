Attentat in München

vor 36 Min.

Fünf Jahre nach OEZ-Attentat: "Diese Bilder von damals verlassen einen nie"

Plus Vor fünf Jahren erschoss David S. neun Menschen im Münchner Einkaufszentrum OEZ. Drei Männer, die damals vor Ort waren, erzählen, wie die Erinnerung sie heute noch bewegt.

Von Maria Heinrich

Neun Gesichter, in Schwarz-weiß fotografiert, blicken von dem Rundbogen herab. Wie ein Schmuckstück trägt das ringförmige Denkmal ihre Bilder und Namen, wie eine Gravur steht daneben „In Erinnerung an alle Opfer des rassistischen Attentats vom 22.7.2016“. Der Tag, an dem der 18-jährige David S. am Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) in München neun Menschen erschießt und die gesamte Stadt in Angst und Schrecken versetzt, bevor er sich selbst tötet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen