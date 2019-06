Auch Italien macht gegen Fahrverbote in Tirol mobil

Eine Vermisstensuche am Augsburger Ilsesee verlief am Sonntagabend zunächst ergebnislos. Die Polizei geht davon aus, dass die Meldung falsch war.

Markus Söder will seine Partei jünger und weiblicher machen. In seinem Kabinett hat er das schon getan. Nun geht es auf Bezirksebene weiter.

Multimedia-Story

Der Horror von Kaufering

Plus Vor 75 Jahren kamen in den Konzentrationslagern Kaufering die ersten KZ-Insassen an. Wie einige Menschen dafür kämpfen, dass der Horror nicht vergessen wird.