vor 53 Min.

Auch Italien will wegen Fahrverboten gegen Österreich klagen

Der Streit um Fahrverbote in Tirol spitzt sich zu: Einem Bericht zufolge bereiten sowohl Deutschland als auch Italien derzeit eine Klage gegen Österreich vor.

Im Streit über den Transitverkehr will nach Deutschland einem Bericht zufolge nun auch Italien Österreich verklagen. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sagte der Bild am Sonntag: "Mein Ministerium bereitet eine Klage gegen Österreich vor und auch die Italiener werden genauso vorgehen." Der freie Warenverkehr in Europa sei "durch die Tirol-Blockade massiv behindert" und verstoße gegen EU-Recht. Deshalb habe er gemeinsam mit seinem italienischen Kollegen Danilo Toninelli die EU-Kommission aufgefordert, sofort dagegen vorzugehen und Maßnahmen zu ergreifen, um "diese systematische Blockade" zu stoppen.

Fahrverbote in Tirol: Italien und Deutschland wollen Österreich verklagen

Die beiden Verkehrsminister kündigten dem Bericht zufolge die Klage in einem gemeinsamen Beschwerdebrief an die EU-Kommission an. Dabei gehe es um die sogenannte Blockabfertigung von Lastwagen am deutsch-österreichischen Grenzübergang, um die Brennerstrecken zu entlasten. Außerdem in der Kritik ist das "Autobahnumgehungsverbot" an Wochenenden in Tirol. Autofahrer sollen bei einem Stau auf der Autobahn bleiben und keine Ausweichrouten durch Dörfer nutzen.

Am Samstag hatte die EU-Kommission mitgeteilt, in dem Streit schlichten zu wollen und damit entsprechende Informationen der Funke Mediengruppe bestätigt. Die zuständige Kommissarin Violeta Bulc lud die Verkehrsminister beider Länder sowie Italiens demnach zu einem Krisengespräch nach Brüssel.

Verkehrsministerium hält Fahrverbote in Tirol für "zutiefst diskriminierend"

Das Bundesverkehrsministerium hatte bereits Anfang vergangener Woche angekündigt, eine Klage gegen das EU-Nachbarland vorzubereiten. Scheuer hatte gesagt, die Blockabfertigung von Lkw an der Tiroler Grenze sowie die Sperrung von Landstraßen für den Ausweichverkehr seien "zutiefst diskriminierend". Scheuer steht nach dem Aus für die Pkw-Maut innenpolitisch stark unter Druck.

Was Autofahrer über das Fahrverbot in Tirol wissen sollten 1 / 5 Zurück Vorwärts Was soll mit den Fahrverboten erreicht werden? Tirol will den Ausweichverkehr stoppen und erreichen, dass Autofahrer auch bei einem Stau auf der Autobahn bleiben. Sie sollen sich nicht mehr per Navi auf Ausweichrouten durch Dörfer leiten lassen.

Für wen gelten die Verbote? Für den gesamten Verkehr, also für Pkw, Lkw und Motorräder. Und die Tiroler betonen, dass sie nicht nur für Ausländer gelten. Auch den Österreichern wird der Ausweichverkehr bei einem Stau auf der Autobahn untersagt. Das Verbot gilt für die Ausfahrten zwischen Hall und Zirl auf der Inntalautobahn (A12) sowie bei Patsch und bei Gries am Brenner auf der Brennerautobahn (A13). Die Landesregierung erwägt, es auf Ausfahrten in den Bezirken Kufstein und Reutte auszuweiten.

Wann gelten die Verbote? Sie gelten an allen Wochenenden bis zum 14. September – jeweils von Samstag 7 Uhr bis Sonntag 19 Uhr. Sie gelten von 7 bis 19 Uhr auch am Feiertag Mariä Himmelfahrt (15. August).

Wie will Tirol die Einhaltung des Verbots sicherstellen? Die Sperrungen werden ins Verkehrsinformationssystem des österreichischen Innenministeriums eingespielt, auf das wiederum zahlreiche Navigationsgeräte zugreifen. Da aber unklar ist, ob alle Navi-Betreiber diese Daten auch einspeisen, werden an den gesperrten Ausweichrouten Polizeistreifen postiert.

Wann greifen die Verbote nicht? Besuche bei Verwandten oder ein Abstecher zu einer besonderen Sehenswürdigkeit sollen von den Sperrungen explizit ausgenommen sein.

Immer wieder - meist an erwartbar verkehrsreichen Tagen - lässt das österreichische Bundesland Tirol nur bis zu 300 Lkw pro Stunde aus Bayern Richtung Innsbruck durchfahren, um die eigene Autobahn zu entlasten. Dadurch soll die Bevölkerung vor Abgasen und Lärm geschützt werden. Allerdings stauen sich dadurch Lkw auf deutschen Straßen auf vielen Kilometern vor der Grenze. Zudem stoppt Tirol seit vergangenem Wochenende durchreisende Autos, die etwa wegen Staus oder der Maut die Autobahn vermeiden und über die Dörfer fahren wollen. Die Maßnahme soll an allen Wochenenden bis Mitte September gelten. (dpa)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen