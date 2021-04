Auch für Arbeitnehmer: Die Testpflicht muss kommen

Arbeitnehmer müssen sich nicht testen, wenn sie das nicht wollen. Doch wenn man Infizierte aufspüren will, kommt man mit solchen Halbherzigkeiten nicht weit.

Das Lobbygebrüll der Wirtschaft war kaum zu überhören. Und von diesem lautstarken Lamentieren hat sich die Politik offenbar einschüchtern lassen. Die bittere Folge: Eine Testpflicht für Arbeitnehmer gibt es nicht. Die Unternehmen müssen ihnen lediglich ein Test-Angebot machen – ob das auch angenommen wird, kann jeder für sich entscheiden. Angesichts der steigenden Infektionszahlen ist das ein Witz. Diese Halbherzigkeit, mit der die Bundesregierung durch die dritte Corona-Welle manövriert, ist unerträglich.

Die Tests haben auch Schwächen - deswegen müssen sie regelmäßig gemacht werden

Um zuverlässig ansteckende Menschen aufzuspüren, reicht das alles nicht. Gerade auch, weil die Antigentests Schwächen haben und die ersten infektiösen Tage offenbar oft nicht nachweisen können. Deshalb sind mehrere Tests pro Woche immens wichtig. Und diese Tests müssen verpflichtend sein. Es bringt wenig, wenn sich nur ein Bruchteil der Mitarbeiter testen lässt, der Großteil aber einfach so in die Firmen spaziert, möglicherweise das Virus hineinträgt und weitere Infektionen verursacht.

Unterschiede zwischen PCR- und Schnelltest 1 / 2 Zurück Vorwärts PCR-Test: Etwa 48 Stunden dauert es, bis das Ergebnis eines PCR-Tests vorliegt. PCR steht für Polymerase-Kettenreaktion. Genauso wie beim Schnelltest ist eine Probe aus dem Rachenraum nötig. Allerdings wird diese durch den Mund genommen. Anschließend wird die Probe in ein Labor geschickt und ausgewertet.

Schnelltest: Bei einem Schnelltest wird zuerst durch die Nase eine Probe aus dem Rachenraum genommen. Noch vor Ort wird diese mit einer Flüssigkeit auf einen Teststreifen gegeben. In dem Streifen ist ein Stoff enthalten, der auf die Eiweiß-Struktur des Corona-Virus reagiert. Ist das Virus in der Probe vorhanden, verfärbt sich der Streifen. Das Ergebnis liegt bei diesem Test nach etwa 20 Minuten vor.

In den Schulen funktioniert das doch auch. Wer am Präsenzunterricht teilnehmen will, der muss zwei Mal pro Woche einen Test machen. Wenn man das Prozedere Kindern zumuten kann, dann doch wohl auch Erwachsenen.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.