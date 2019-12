12:09 Uhr

Auch in Bayern streiten Politiker über das Tempolimit

Exklusiv Grünen-Politikerin Katharina Schulze kann die "Blockadehaltung der Union nicht mehr nachvollziehbar" und möchte ein Tempolimit. Verkehrsminister Reichhart nicht.

Der neue Streit in der Großen Koalition um ein generelles Tempolimit auf Autobahnen stößt in Bayern auf höchst unterschiedliche Reaktionen. "Die Blockhaltung der Union ist echt nicht mehr nachvollziehbar. Ich höre von der Union nur ideologische und keine sachlichen Argumente", sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze unserer Redaktion. „ Deutschland ist das einzig westliche Industrieland, in dem man auf dem Großteil der Autobahnen unbeschränkt rasen kann. Es braucht dringend ein Sicherheitstempo von 130 Stundenkilometern“, forderte Schulze. Zum einen sei das eine der schnellsten und kostengünstigen Maßnahmen für den Klimaschutz und zum anderen mache es die Straßen sicherer. "Dagegen kann man doch nichts haben, finde ich", sagte Schulze.

Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart ist gegen ein Tempolimit auf Autobahnen

Bayerns Verkehrsminister Hans Reichhart hat sehr wohl etwas dagegen. „Ich halte nichts von pauschalen Tempolimits. Was wir brauchen, ist eine intelligente Verkehrssteuerung“, sagte der CSU-Politiker unserer Redaktion. Er setze auf „stationäre Verkehrsbeeinflussungsanlagen“, also digitale Anzeigen, die bei Bedarf die Geschwindigkeit regulieren oder auch Überholverbote aussprechen. Die sind jedoch teuer. „Wir drängen beim Bund auf die Freigabe der Mittel, um diese planen und bauen zu können“, sagte Reichhart. (AZ)

