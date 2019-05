vor 17 Min.

Auf Party Dieselabgase eingeatmet - 23-Jähriger stirbt

Ein junger Mann ist in München ums Leben gekommen, nachdem er auf einer Party neben einem mit Diesel betriebenen Stromaggregat gestanden und Abgase eingeatmet hatte.

Weil er auf einer Party Dieselabgase eines Stromerzeugungsaggregats eingeatmet hat, ist in München ein 23-Jähriger gestorben. Der Mann habe in der Nacht zum Sonntag mit einer Gruppe eine Party im Keller einer leerstehenden Lagerhalle gefeiert, teilte die Feuerwehr mit.

Für die Stromversorgung der Musikanlage wurde laut Polizei ein mit Diesel betriebenes Stromaggregat eingesetzt. Der Mann stand den Angaben zufolge in der Nähe des Generators und atmete zuviel von den Abgasen ein. Er starb in einem Krankenhaus. Vier weitere Menschen wurden verletzt. Als die Feuerwehr am Sonntagmorgen eintraf, waren noch etwa 20 Partygäste anwesend. Die Feuerwehr lüftete das Gebäude. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen auf. (dpa/lby)

