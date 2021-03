vor 31 Min.

Auftakt im Terror-Prozess nach Anschlagsserie von Waldkraiburg

Heute beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter von Waldkraiburg. Den Ermittlern zufolge hatte er es auf türkische Einrichtungen und Moscheen abgesehen.

Kiloweise Sprengstoff, fast zwei Dutzend Rohrbomben und eine Pistole: Hätte der mutmaßliche Attentäter von Waldkraiburg das alles zum Einsatz gebracht, wären womöglich viele Menschen gestorben.

Waldkraiburg: Anschläge auf Moscheen geplant – Der Täter wollte Imame erschießen

Der Mann plante Ermittlern zufolge unter anderem Anschläge auf türkische Einrichtungen und Moscheen - und wollte Imame erschießen. Heute beginnt der Prozess gegen ihn vor dem Oberlandesgericht München.

Bei seiner Festnahme am 8. Mai 2020 hatte der damals 25-Jährige Rohrbomben und etliche Kilogramm Sprengstoff bei sich. Bei Durchsuchungen wurde noch mehr davon gefunden. Damit wollte der Mann nach eigenen Angaben erst mehrere Moscheen des Islamverbandes Ditib in der Region, dann das türkische Generalkonsulat in München und schließlich die Ditib-Zentralmoschee in Köln angreifen. Am 19. Mai 2020 hatte die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.

Ermittler halten den Angeklagten für IS-Anhänger

Ermittler halten den Mann, der ein ausführliches Geständnis abgelegt hatte, für einen Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat (IS). Seinen Hass auf den türkischen Staat soll er wegen dessen Rolle im Syrienkonflikt und dessen Umgang mit bestimmten Predigern entwickelt haben. Die Anschläge hätten "eine Spirale von Gewalt und Gegengewalt" herbeiführen sollen, heißt es in der Mitteilung.

Daraus geht auch hervor, dass der Mann schon 2017 mehr als 45 Kilogramm Sprengstoff und 23 nahezu gebrauchsfertige Rohrbomben hergestellt und seither in einem seiner Fahrzeuge aufbewahrt hatte. Die benötigten Chemikalien - rund 140 Kilogramm - soll er über den Versandhandel bestellt und seinem Arbeitgeber gestohlen haben. Er besaß auch eine Waffe, mit der er die Imame erschießen wollte.

Eines der attackierten Geschäfte befand sich in einem Mehrfamilienhaus

Der Vorwurf des versuchten Mordes ergibt sich daraus, dass sich ein attackierter Obst- und Gemüseladen in einem Mehrfamilienhaus befand. Glücklicherweise bemerkten mehrere Bewohner das Feuer mitten in der Nacht. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass es nur deshalb keine Todesopfer gab. Ein anderes Mal hatte der Mann den Angaben zufolge nach einem gescheiterten Angriff auf eine Moschee in Waldkraiburg eine Altpapiertonne vor dem Wohnhaus einer Familie angezündet. Hier war das Feuer von selbst wieder ausgegangen.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte vergangenen Dezember einen Beschluss veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass ein Gutachter den Mann nach vorläufiger Einschätzung nur für eingeschränkt schuldfähig hält. Es liege eine Schizophrenie mit paranoiden Zügen vor, außerdem habe er viel Alkohol und Drogen konsumiert. Die BGH-Richter, die die Fortdauer der Untersuchungshaft angeordnet hatten, waren zu dem Schluss gekommen, dass er trotz möglicher Strafmilderung mit einer "empfindlichen Gesamtfreiheitsstrafe" rechnen muss.

