Software der Staatsregierung "Visavid" kommt in Schulen nicht gut an

Plus Um Datenschutz zu garantieren, führte der Freistaat in den Schulen das Videokonferenz-Programm "Visavid" ein. Lehrerinnen und Schüler halten wenig von der Neuerung.

Als die Corona-Pandemie über das Land hereinbrach, war kaum eine Schule darauf vorbereitet. Distanzunterricht, digitale Arbeitsblätter, all das war für viele vorher nie dagewesen. Teams war als Software eine naheliegende Wahl, ein Programm des US-amerikanischen Softwarekonzerns Microsoft. Das Problem: Es gibt große Bedenken angesichts der Frage, wie viele und welche Daten das Unternehmen über seine Nutzer erhebt - und ob diese unter Umständen in den USA verarbeitet und gespeichert werden, wo laxe Datenschutzvorschriften gelten.