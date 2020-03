vor 55 Min.

Augsburger Spitzenköche behalten ihre Michelin-Sterne

"Sartory" und "August" dürfen sich auch 2020 mit Michelin-Sternen schmücken. Der Münchner Koch Alfons Schubeck verliert hingegen seinen Stern.

Von Daniel Weber

Es gibt gute Neuigkeiten für die Augsburger Küche: Die beiden Augsburger Sternerestaurants "Sartory" (ein Stern) und "August" (zwei Sterne) können ihre Sterne behalten - bekommen aber auch keine neuen hinzu. Das hat der Guide Michelin am Dienstag bei der Bekanntgabe der Sternerestaurants in Deutschland mitgeteilt.

Insgesamt können sich etliche Köche in Deutschland über Sterne freuen. Das Restaurant Rutz in Berlin bekommt den dritten Stern und gehört damit zum elitären Kreis der zehn Drei-Sterne-Restaurants in Deutschland. Erst vor drei Jahren verlieh der Guide Michelin dem Restaurant den zweiten Stern. Dafür entwickelt sich die Szene in München weiter, dort bekommen mehrere Restaurants ihren ersten oder sogar den zweiten Stern.

Guide Michelin: Alfons Schubeck verliert seinen Stern

Nur für den bekannte Fernsehkoch Alfons Schubeck ist der Tag dafür kein so erfreulicher: Sein Restaurant "Alfons" verliert seinen Stern. Der Grund: Es ist seit Anfang des Jahres geschlossen. "Grund für die Streichung in den Online-Publikationen ist die vorübergehende Schließung und Ausrichtung auf das neue Konzept", teilte der Guide Michelin mit. Weil das Restaurant erst so kurz geschlossen ist, taucht das "Alfons" in der gedruckten Ausgabe des Restaurantführers aber noch auf.

Nach einer Wiedereröffnung würden die Restauranttester Schuhbecks Laden aber wieder unter die Lupe nehmen und "die Qualität der Küchenleistung und des neuen Konzepts überprüfen und entsprechend bewerten". Sollte diese stimmen, stünde einem neuen Stern für Schuhbecks Restaurant nichts im Weg. Die Michelin-Sterne werden jeweils für ein Jahr verliehen.

Michelin-Sterne werden online verliehen statt bei einer Gala

Die Verleihungszeremonie verlief weit weniger glamourös als gewohnt: Die geplante Gala in Hamburg ließ der Veranstalter ausfallen, als Grund nannte er den sich schnell verbreitenden Coronavirus. Stattdessen wurden die neuen Sterneköche für das Jahr 2020 live in einem Facebook-Video verkündet - in einer knappen Viertelstunde war das Ereignis schon vorüber.

Der Grüne Stern ist eine neue Kategorie

Zum ersten Mal bekommen besonders nachhaltige Küchen die Auszeichnung "Grüner Stern". 18 Mal verleiht Michelin das Blattförmige Emblem. Unter den Preisträgern sind das "Tian" in München, das Restaurant "Alter Wirt" in Grünwald (Landkreis München), das "Sosein." in Heroldsberg (Landkreis Erlangen-Höchstadt) und "Auer'S Schlosswirt" in Neubeuren (Landkreis Rosenheim).

Zwei Münchner Restaurants haben ihren ersten Stern bekommen

29 Küchen haben ihren ersten Michelin-Stern bekommen, darunter das "Sparkling Bistro" und das "Mural" in München sowie das "Gourmetrestaurant Nico Burkhardt" in Schondorf. Damit gibt es in Deutschland insgesamt 225 Restaurants mit einem Stern, weltweit sind es über 2000.

Es gab aber auch Verlierer: 30 Restaurants aus ganz Deutschland büßen Sterne ein. Das hat nicht immer mit der Qualität der Küche zu tun: Manche Adressen haben einfach nicht mehr geöffnet - wie der Fall von Alfons Schubeck zeigt. Und auch die "Schwarzwaldstube" in Baiersbronn (Baden-Württemberg), die seit 1993 den dritten Stern trug, schied aus der Wertung aus. Sie war abgebrannt. Das ist auch der Grund, warum es in Deutschland trotz des neuen Drei-Sterne-Kochs in Berlin nach wie vor nur zehn Küchen in Deutschland gibt, die sich mit drei Sternen schmücken dürfen.

Insgesamt führt die neue Michelin-Ausgabe 43 Restaurants mit zwei Sternen, das ist mehr als jemals zuvor. Sieben neue Küchen haben sich die Auszeichnung verdient, darunter das "Les Deux" in München. (mit dpa)

