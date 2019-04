Aus Pfarrerin Silke wird Pfarrer Sebastian: "Ich wusste, ich bin keine Frau"

Plus 2017 machte die evangelische Pfarrerin Silke Wolfrum Schlagzeilen, als sie sich zu ihrer Transsexualität bekannte. Ein Gespräch über den schwierigen Weg von Frau zu Mann.

Herr Wolfrum, wie geht es Ihnen?

Sebastian Wolfrum: Gut. Einfach gut.

Dieselbe Frage im Herbst 2017 – wie hätten Sie geantwortet?

Wolfrum: Nach außen hätte ich cool geantwortet: gut. In mir drin war ich total aufgewühlt. Ich kam im Sommer aus dem Seminar zurück, in dem ich mich in der Rolle des Mannes ausprobieren konnte, und ich habe fast den Weg zurück nicht geschafft. In der ersten Schulwoche, an der ich neu an der Würzburger Fachoberschule angefangen habe, begrüßen mich die Kolleginnen: Ach, neuer Lehrer hier. Dann stellst du dich im Lehrerkollegium mit Namen Silke vor – und siehst lauter irritierte Blicke. Ich habe die Rolle als Frau fast nicht mehr geschafft.

Wann haben Sie für sich entschieden, dass Sie als Mann und nicht mehr als Frau leben wollen?

Wolfrum: Den inneren Durchbruch hatte ich am Sonntag nach Pfingsten 2017. Dann habe ich ein paar Wochen sortiert, hatte erste Gespräche, bis es sich immer stimmiger anfühlte. Irgendwann gab es kein Halten mehr.

Was war am Sonntag nach Pfingsten?

Wolfrum: Ich hatte frei, war ein paar Tage in Nürnberg, weil ich die Stadt sehr mag. In der Woche habe ich mich viel mit mir selber beschäftigt, so viele Fragen drängten sich auf. Wie will ich leben? Wer bin ich? Dann war ich in St. Lorenz im Gottesdienst. Die Kollegin beginnt mit dem Satz: „Wir sind zusammengekommen, um miteinander Gottesdienst zu feiern, als Junge und Alte, als Männer und Frauen.“ Und da war ich draußen. Eine klassische Eröffnung, einen Satz, den ich selber Hunderte Male gesagt habe. Aber ich saß in dieser Kirche – und bei diesem Satz wusste ich: Ich bin keine Frau.

20 Wochen später haben Sie es allen gesagt. Eigentlich schnell...

Wolfrum: Ich kann mich nicht gut verstecken.

Das haben Sie aber jahrelang getan und geschafft, oder?

Wolfrum: Ich habe viel unterdrückt, mit allen Preisen, die ich dafür gezahlt habe. Depression, Verzweiflung, Einsamkeit. Ich wusste, ich kann nicht länger zwei Leben leben. Und es war klar: In unserer Gemeinde stehen zwei große Aufgaben an. Die Generalsanierung der Christuskirche und Kirchenvorstandswahlen. Da braucht man Vertrauen und muss sich aufeinander verlassen können. Ich wollte mit offenen Karten spielen. Ich wollte, dass alle wissen, mit wem sie es zu tun haben.

Sie hätten es sich sicher leichter machen und die Gemeinde verlassen können. Warum wollten Sie Pfarrer in Veitshöchheim bleiben?

Wolfrum: Ich mag die Gemeinde. Es hätte die Möglichkeit gegeben, wegzugehen, in den Schreibtischdienst. Die Frage war, ob es die Gemeinde und vor allem der Kirchenvorstand mittragen würden. Weniger, weil man mich persönlich nicht mögen würde, da hatte ich nie Sorge. Eher, weil der Kirchenvorstand vielleicht massiv mit Widerstand konfrontiert werden würde. Aber der Kirchenvorstand hat schnell gesagt: Wir stehen zu unserem Pfarrer. Was geholfen hat: dass die Kirchenleitung in München Rückendeckung gegeben und alles unterstützt hat. So gab es keine Loyalitätskonflikte.

Gab es kritische Stimmen im Ort? Sind Sie nie angesprochen worden?

Wolfrum: Wenn, dann zu 80 Prozent positiv. Und mit viel Respekt. Ja, es gab und gibt Menschen, die sich damit schwertun. Aber direkt zu mir kommen die wenigsten. Was mir oft begegnet ist: Dass Klassenkameraden oder Leute, die mich aus Studentenzeiten kannten, gesagt haben, jetzt verstehe ich vieles mehr, jetzt verstehe ich dich endlich.

Wie fielen die Reaktionen an Ihrer Schule aus?

Wolfrum: Überhaupt kein Thema. Grinsen, nicken. Haben Sie Fragen? Nein. Bedürfnis zu sprechen? Nein. Die Fachoberschule hat den Vorteil, da sind die Schüler und Schülerinnen älter. Ich weiß nicht, wie es in einer sechsten, siebten Klasse gewesen wäre. Ich merke, für die Jugendlichen ist vieles vertraut, sie kennen die Themen. Überraschend war für viele wohl eher, wie relativ entspannt die Kirche damit umgeht.