Von Nördlingen bis ins Allgäu: 24 Tipps für Sommerferien zu Hause

Die Sommerferien haben endlich begonnen und Groß und Klein zieht ins Freie. Mit unseren Tipps kommt auch zu Hause sicherlich keine Langeweile in den Ferien auf.

Schulranzen in den Schrank und Wanderschuhe raus: Nach einem weiteren stressigen Corona-Schuljahr haben endlich die Sommerferien begonnen. Die gilt es nun bestens auszunutzen. Wir haben 24 Ferientipps für aus der Region gesammelt. Darunter sind Museen, Wandertouren oder Aktivitäten für Groß und Klein. Wie wäre es zum Beispiel mit einen Ausflug nach Kloster Oberschönenfeld? Dort gibt es einen neuen barrierefreien Spielplatz. Oder wie wäre es mit einem Abstecher ins Kesseltal zu einer ganz besonderen Höhle?