22.06.2020

Außengastronomie: Essen wir bald Spaghetti auf dem Parkplatz?

Wegen der neuen Hygienevorschriften in der Corona-Pandemie geraten viele Gastronomen unter Druck. Städte und Kommunen wollen mit Sonderregelungen für die Außenbewirtung helfen.

Plus Den Betrieb aufrecht zu halten, ist für viele Gastronomen aufgrund der neuen Corona-Regeln nicht ganz einfach. Städte in der Region haben sich diverse Konzepte überlegt.

Von Tanja Ferrari

In vielen Innenstädten tut sich etwas. An ungewöhnlichen Ecken entstehen auf einmal ganz unerwartet neue Gastronomie-Flächen: Parkplätze werden in provisorische Freischankflächen verwandelt, Terrassen angebaut oder vergrößert und vor einigen Ladenflächen sollen sogar Stühle den Gäste das Warten im Außenbereich erleichtern. Um die Gastronomieszene zu unterstützen, gibt es inzwischen viele Konzepte und Ideen.

Zusätzliche Außenbestuhlung: Wie Städte den Gastronomen helfen können

Auch im Landkreis Augsburg wollen Städte die Gastronomie-Szene unterstützen und daher eine Möglichkeit bieten, weggefallene Bewirtungsplätze zu kompensieren. In Friedberg beispielsweise können nicht nur Restaurants zusätzliche Stühle in ihrem Außenbereich aufstellen, auch Bäcker und Metzger dürfen sich beim Wunsch nach zusätzlichen Tischen an die Stadt wenden. Welche Flächen sich tatsächlich dafür eignen, werde letztlich im Einzelfall geprüft, teilt Pressesprecher Frank Büschel mit.

Gebe es keine eigenen Flächen vor dem Lokal, könnten nach Rücksprache auch verfügbare Gehwege genutzt werden - vorausgesetzt es gebe keine platz- und sicherheitstechnischen Einwände. Eine Rolle spielt auch die Verkehrssicherheit. Ist diese nicht gefährdet, könnten Gastronomen nach individueller Absprache mit der Stadt auch auf Parkplätze ausweichen, so Büschel.

Ganz neu ist das Thema in Friedberg nicht. Schon in 2015 wurden für die Freiluftgastronomie in der Altstadt Sonderregelungen getroffen. Da bereits feststand, unter welchen Voraussetzungen öffentliche Stellplätze genutzt werden dürfen, konnten Anträge zügig bearbeitet werden, erklärt Büschel. Insgesamt sieben Anfragen waren bei der Stadt eingegangen. Nach Rücksprache konnten sie auch alle befristet bis zum Ende des Jahres bewilligt werden.

Über diesen Vorteil freut sich auch Hubert Bichler, der das Café Gezz in der Friedberger Altstadt betreibt. Schon seit einigen Jahren kann der Betreiber in den Sommermonaten einen Parkplatz vor dem Lokal als Außenbereich nutzen. Neu im Corona-Jahr: Die Gebühren für diese Nutzung entfallen. Dass die Leute inzwischen lieber draußen sitzen, hat auch Bichler festgestellt: "Wir hatten Glück und mussten unsere Sitzplätze im Freien nicht einschränken, sondern konnten alles einfach ein bisschen weiter auseinander platzieren." Generell, so der Betreiber, ziehe es die Gäste bei schönem Wetter immer nach draußen. Für Bichler und sein Team ist das kein Problem. In der Corona-Pandemie würden sie ohnehin lieber im Freien bewirten.

Warum Städte auf die Gebühren für Freischankflächen verzichten wollen

Auch etwas weiter westlich in Neu-Ulm will die Stadt Gastronomen unterstützen. Um die Attraktivität der Innenstadt und den jeweiligen Stadtteilen zu erhalten, hat sich die Stadt ebenfalls ein Konzept überlegt. Unabhängig von der jeweiligen Betriebsart, ob Schank- und Speisegaststätten oder Café: Wer seinen Außenbereich um eine geeignete Fläche erweitern kann, darf das. 16 Wirte haben diese Option bereits genutzt.

Wichtig für eine Genehmigung, sagt Pressesprecherin Daniela Reuther, ist, dass die Gäste nicht gefährdet werden. Für Fußgänger muss beispielsweise immer eine Breite von eineinhalb Metern frei bleiben. Beschwerden durch Anwohner oder Passanten habe es bislang keine geben. Die Stadt Neu-Ulm achte allerdings auch darauf, dass weiterhin Flächen freigehalten werden, um die Allgemeinheit möglichst wenig zu behindern. Wie in Friedberg besteht nicht nur die Möglichkeit, zusätzliche Flächen für die Außenbewirtung zu beantragen, in diesem Jahr entfallen auch die Sondernutzungsgebühren dafür.

Zusätzliche Stühle hat Marc Ender, der das Café Naschkatze in Neu-Ulm betreibt, keine aufgestellt. Dafür konnte er die Außenfläche vor dem Lokal erweitern, um die Anzahl der bisherigen Plätze wenigstens beizubehalten: „Wir sind froh über jeden zusätzlichen Meter, den wir bekommen konnten.“ Mit der Bushaltestelle in der Nähe, hatte der Betreiber zwar Pech: Um keine Fahrgäste zu behindern, war er bei der Ausweitung seiner zusätzlichen Fläche begrenzt. Im Innenbereich kann Ender nach den neuen Corona-Regeln aktuell lediglich fünf Tische mit jeweils einem Platz anbieten, im Außenbereich sind es neun Tische mit jeweils zwei Plätzen. Dass die Stadt so unbürokratisch geholfen hat, lobt er: „Auch dass die Sondernutzungsgebühren wegfallen, hilft uns.“ Durch die zusätzlichen Kosten und den neuen Arbeitsaufwand der durch die Desinfektions- und Hygienemaßnahmen entstehe, entlaste jeder Cent.

Rund 20.000 Euro Sondernutzungsgebühr, so Pressesprecher Bernhard Mahler, erlässt auch die Stadt Neuburg ihren Wirten. Bevor der Stadtrat konkrete Maßnahmen diskutierte, hatten Kollegen des Ordnungsamtes sowie der Stadtmarketing-Geschäftsführer im persönlichen Gespräch mit den Gastronomen versucht, den Bedarf vor Ort festzustellen. "Wir mussten keine Anfragen auf Erweiterungen ablehnen und konnten maßvoll Freiflächen erweitern", sagt Mahler. Für heimische Vollerwerbs-Schausteller hat die Stadt ebenfalls ein Lösung gefunden: An den vergangenen drei Wochenenden konnten sie ihre Waren im Hofgarten ausstellen.

Gastronomen rechnen mit 50 Prozent weniger Umsatz als im Vorjahr

Wer in Günzburg einen Außenbereich bewirtet, wurde von der Stadt im Falle einer möglichen Erweiterung sogar angeschrieben. Pressereferentin Julia Ehrlich sagt: "Zur Definition zusätzlicher Flächen für die Gastronomen in der Altstadt wurde eine Begehung von Bauamt, Straßenverkehrsbehörde und Feuerwehr durchgeführt." 17 Betreibern konnte die Stadt daraufhin ein Angebot machen, zwölf davon haben bislang davon Gebrauch gemacht. Oberbürgermeister Gerhard Jauerning zeigt sich verständnisvoll: „Die Abgaben werden trotz größerer Flächen der Sondernutzung nicht steigen. Es geht uns als Stadt nicht darum, Geld zu verdienen, sondern mit einem kommunalen Beitrag unserer Wirtschaft beizustehen.“

Im Augsburger Stadtrat wird aktuell ebenfalls über ein mögliches Konzept für die Gastronomieszene diskutiert. Wie es aussehen könnte, ist noch nicht bekannt. Möglicherweise könnten Teile der Maximilianstraße und der Ludwigstraße in den Sommermonaten gesperrt werden, um dem Handel neue Flächen zur Verfügung zu stellen.

Thomas Geppert, Landesgeschäftsführer des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands, begrüßt die Bereitschaft vieler Städte, die Gastronomie vor Ort zu unterstützen: "Es ist großartig, denn jede Erweiterung hilft den Betreibern." Besonders lobt er die Stadt Nürnberg, die selbst Clubs und Discotheken Außenflächen zur Verfügung gestellt und damit ein wichtiges Zeichen gesetzt hat.

Durch die neuen Abstandsregelungen waren bei vielen Betrieben mehr als die Hälfte aller Bewirtungsplätze weggefallen. Zusätzliche Flächen, so Geppert, könnten also dabei helfen, den wirtschaftlichen Ausfall zu kompensieren. "Aus einer aktuellen Befragung wissen wir, dass unsere Betreiber für die Sommermonate mit einem Umsatzrückgang von über 50 Prozent rechnen", erklärt er. Zwar seien die Außenbereiche vieler Lokale inzwischen wieder gut besetzt, doch im Vergleich zur Zeit vor Corona liege die Auslastung aufgrund der reduzierten Plätze lediglich bei 40 Prozent.

