Ausstellung im Deutschen Museum: Die Bohnen-Schau

In „Kosmos Kaffee“ dreht sich alles um die Kaffeeherstellung – von der Bohne bis zum fertigen Getränk. Und es geht um weitaus mehr: Denn Kaffee hat auch einiges mit Kultur zu tun.

Im Deutschen Museum München können Besucher jetzt dem „Kosmos Kaffee“ mit allen ihren Sinnen nachspüren. Dabei erfahren sie viel über ihr Lieblingsgetränk.

Von Jonas Voss

Das Deutsche Museum München kann positive Nachrichten derzeit gut gebrauchen: Am Mittwoch mussten laut Süddeutscher Zeitung Vertreter im Landtag Rede und Antwort zum Stand der Sanierungsarbeiten und dem weiteren Finanzierungsbedarf stehen. Es geht um die umfangreichsten Sanierungsarbeiten in der fast 100-jährigen Geschichte des Museums. Weder ist klar, ob die bisher genehmigten 445 Millionen Euro ausreichen, noch ob die in Aussicht gestellten zusätzlichen 150 Millionen Euro genügen werden. Trotz der finanziellen und bautechnischen Probleme bleiben die Besucherzahlen stabil, als Wissenschaftsmuseum hat das Haus international einen guten Ruf. Und dazu wird nun auch die aktuell stattfindende Sonderausstellung „Kosmos Kaffee“ weiter beitragen.

„Kosmos Kaffee“ spricht alle Sinne auf 800 Quadratmetern an

Denn sie bietet wohl das modernste Ausstellungskonzept innerhalb des Hauses. Besucher können in einer Kaffeeplantage mit dem Tablet digitale Kaffeepflanzen aufziehen, in den Schubladen eines Apothekerschränkchens allerlei Fakten rund um die kleine Bohne nachlesen und -hören, die 23 verschiedenen Aromen des Kaffees selbst erschnuppern, Auswirkungen der Kaffeespekulation auf Mensch und Umwelt mitansehen – oder am Ende der Ausstellung ihr ganz persönliches Erinnerungsfoto per Fotobox auf Instagram platzieren.

Eine der beiden Kuratorinnen der Ausstellung ist die Lebensmittelchemikerin Sara Marquart. Sie sagt: „Wir wollen zeigen, dass das Museum nicht nur technisch, sondern auch sinnlich sein kann.“ Auf 800 Quadratmetern Ausstellungsfläche ist das gelungen. Herzstück ist ein Wirbelschicht-Röster. Der Clou: Während Bohnen in einer Rösterei meist rund 20 Minuten brauchen, bis sie „durch“ sind, dauert es hier fünf Minuten. Interaktiver und anschaulicher lässt sich der Herstellungsprozess von Kaffee nicht im Museum zeigen – einzig Anbau und Ernte können Besucher nicht live erleben. Dafür müssten sie schon nach Brasilien oder Vietnam reisen, die beiden globalen Hauptanbaugebiete der Kaffeepflanze.

Gäste können jedoch auf Schaubildern und -tafeln nachlesen, wie sich der Klimawandel auf die Kaffeebauern auswirkt, welche gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen Kolonialismus und Kaffeekultur bestanden und bestehen oder wie das Getränk rund um die Welt genossen wird. Laut Auskunft der Macher ist die Kaffeeausstellung einzigartig in Deutschland.

Sara Marquart, links, und Melanie Jahreis sind die beiden Kuratorinnen der Ausstellung. Bild: Deutsches Museum

Hier steht die teuerste Kaffeemaschine der Welt

„Das Produkt ist uns heutzutage entfremdet“, erklärt Sara Marquart, „wir wollen auch die Menschen und die Umwelt dahinter zeigen.“ Das Konzept der Ausstellung beinhalte Aufklärung, aber ohne Bevormundung. In der Schau gehe es auch keineswegs nur um den innovativsten oder exklusivsten Fairtrade-Kaffee.

„Kosmos Kaffee“ ist ein Jahr in München zu sehen und wandert danach rund um den Globus, Gespräche mit Museen in Tokio und Singapur laufen bereits. Untergliedert ist die Ausstellung in fünf Bereiche: Biologie, Chemie, Technik, Ökonomie und Kultur. Wirklich besonders wird es im hinteren Teil der Ausstellung. Dort stehen Gerätschaften aus vielen Jahrhunderten Kaffee-Zubereitung. Von der kleinsten Kaffeemaschine der Welt – sie kann nur einen Tropfen zubereiten – bis hin zur „La Cornuta“, die Gehörnte. Mit einem Preis von 400000 Euro ist sie die teuerste Kaffeemaschine der Welt und ein Einzelstück. Insgesamt sind 185 Originale zu sehen, neben den bereits Erwähnten auch Tassen aus Kaffeesatz oder solche, die den Bart schützen – beliebt bei sogenannten Hipstern.

Am Donnerstag, dem ersten Öffnungstag der Schau, schwärmen Besucher bereits von „dem besten Museum“, in dem sie je gewesen seien. Das Haus rechnet mit bis zu 4000 Gästen an gutbesuchten Tagen für die Bohnen-Schau.

