02.02.2019

Auszeichnung für Minister Gerd Müller Bayern

Verfassungsmedaille für besondere Verdienste

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) hat in München die goldene Bayerische Verfassungsmedaille erhalten. Der Politiker aus Kempten habe „mit seinem vielfältigen politischen Engagement herausragende Verdienste um seine Heimat erworben“, hieß es bei der Verleihung im Landtag.

Mit der Medaille würdigt der Landtagspräsident seit 1961 Personen, die sich „in hervorragender oder besonderer Weise um die Verfassung des Freistaates verdient gemacht haben“. In ihrem neuen Amt als Landtagspräsidentin durfte Ilse Aigner (CSU) die Medaille am Freitag zum ersten Mal überreichen. Die Auszeichnung wurde heuer 39-mal – dreimal in Gold und 36-mal in Silber – verliehen.

Weitere Preisträger aus der Region sind die Augsburger Grünen-Politikerin Christine Kamm für ihr vielfältiges politisches und ehrenamtliches Engagement, Schwester Antonia Stegmiller aus Dillingen, die sich für die Regens-Wagner-Stiftungen seit fast 50 Jahren für das Wohl von Menschen mit Behinderung einsetzt, und Gottlieb Fischer aus Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu), der 23 Jahre lang das ehrenamtlich geführte Riesengebirgsmuseum leitete. (dpa, AZ)

