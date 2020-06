17:28 Uhr

Auto fährt in Personengruppe: War es ein Streit unter Rockern?

Polizisten stehen nahe der Stelle in München, an der am Nachmittag ein Fahrzeug in eine Gruppe von Menschen gefahren ist.

In München ist ersten Erkenntnissen nach am Mittwochnachmittag ein Pkw zielgerichtet in eine Menschengruppe gefahren. Die Spuren führen wohl ins Rocker-Milieu.

Im Münchner Stadtteil Schwabing-Freimann läuft seit Mittwochnachmittag ein Großeinsatz der Polizei: Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat dort gegen 16 Uhr eine bislang unbekannte Person einen schwarzen Mercedes Kleintransporter in eine Menschengruppe (vier Personen) gesteuert. Das bestätigte ein Polizeisprecher unserer Redaktion.

Anschließend sollen die Insassen - verschiedene Medien berichten von vier bis sechs Personen, laut Polizeiangaben ist die genaue Anzahl aber noch unbekannt - des Pkw ausgestiegen sein und die Menschen angegriffen haben. Danach flüchteten sie im Kleintransporter sowie zwei weiteren Fahrzeugen vom Tatort.

Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein Pkw in eine kleinere Personengruppe, die Insassen stiegen aus und schlugen auf die Gruppe ein. Im Anschluss flüchteten sie mit dem Pkw.



Wir fahnden jetzt nach dem Fahrzeug.

Nach unserer Einschätzung besteht derzeit keine Gefahr für Euch — Polizei München (@PolizeiMuenchen) June 10, 2020

Kleintransporter fährt in Personengruppe: Wohl erste Festnahmen in München

Nun sollen die ersten Tatverdächtigen festgenommen worden sein. Innenminister Joachim Herrmann (63, CSU) sagte der Bild: "Ich bin zunächst einmal froh, dass wir hier nicht von einem Terroranschlag ausgehen müssen und keine größere Gefahr für die Bevölkerung bestand." Er versprach, dass die bayerische Polizei alles unternehmen werde, um die Täter dingfest zu machen. „Dass inzwischen bereits die ersten Tatbeteiligten festgenommen werden konnten, ist ein großartiger Erfolg unserer Polizei!"

Laut BR-Informationen sollen bis zum späten Mittwochabend insgesamt sechs Personen im Zusammenhang mit der Tat verhaftet worden sein.

Eine Blutlache, Markierungen der Polizei und ein Objekt sind an der Stelle, an der am Nachmittag ein Fahrzeug in eine Gruppe von Menschen gefahren ist, zu sehen. Bild: Matthias Balk

Wie die Bild berichtet, soll der Angriff der Höhepunkt eines Streits zwischen zwei verfeindeten Rocker-Gruppen sein. Demnach soll ein mit Hells Angels besetztes Auto in einen Rocker der „Black Jackets“ gefahren sein. Auf ihn soll auch mit einem Messer eingestochen worden sein.

Die Polizei München bestätigte unserer Redaktion mittlerweile den Verdacht, dass es sich bei dem Angriff um einen Angriff unter zwei verfeindeten Rocker-Gruppierungen handeln könnte. "Nach den ersten vorläufigen Ermittlungen gab es eine Vorbeziehung zwischen den Tätern und den Verletzten, die auf einen Zusammenhang mit dem Rocker-Milieu hindeutet", hieß es in einer am Abend veröffentlichten Pressemeldung der Einsatzkräfte.

Ein Großaufgebot der Polizei sucht nach den flüchtigen Tätern. Bild: Matthias Balk

München: Pkw fährt in Menschengruppe - drei Menschen verletzt

Laut Polizeiangaben wurden bei dem Vorfall drei Menschen schwer verletzt. Bei ihnen handelt es sich um zwei Personen mit Wohnsitzen in München (42 und 56 Jahre) und um einen 45-Jährigen aus dem Landkreis München. Einer der Verletzten wurde von dem Auto getroffen, ein weiterer habe schwere Stichwunden, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage bestätigte. Die Polizei geht davon aus, dass einer der Angreifer ein Messer dabei haben könnte. Woher die Verletzungen des dritten Opfers stammen, wird aktuell noch geprüft. Die Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. Sie schweben nicht in Lebensgefahr.

Die Polizei fahndet aktuell nach dem schwarzen Mercedes Kleintransporter. Der Bereich um den Einsatzort wurde weiträumig abgesperrt. Mehr als 80 Polizisten sowie ein Hubschrauber sind im Einsatz. Zahlreiche Zeugen wurden befragt. Rund um die Ungererstraße und Domagkstraße kam es zu deutlichen Verkehrsbehinderungen im Straßenverkehr. (AZ)

Wir haben den Bereich um den Einsatzort großräumig abgesperrt.



Im gesamten Bereich rund um die Ungererstrasse/Domagkstrasse (alte Heide) kommt es zu deutlichen Verkehrsbehinderungen.



Bitte diesen Bereich weiträumig umfahren. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) June 10, 2020

