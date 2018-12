12:02 Uhr

Auto fliegt aus Parkhaus auf die Straße Bayern

Helfern bot sich in München ein kurioser Anblick: Ein Auto war aus dem zweiten Stock eines Parkhauses auf die Straße gekracht.

Ein kurioser Unfall hat die Münchner Feuerwehr in der Nacht zu Heiligabend beschäftigt. Als die Helfer am Unfallort eintrafen, fanden sie einen Pkw auf dem Dach liegend vor - vom Fahrer oder Insassen fehlte dagegen jegliche Spur, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte.

Es stellte sich heraus, dass der Wagen im zweiten Stock eines Parkhauses die Außenwand durchschlagen und im Flug einen geparkten Lkw überquert hatte, bevor er zu Boden krachte. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite blieb er auf dem Dach liegen. Die Feuerwehr stellte den Wagen wieder auf die Räder, damit er von einem Abschleppdienst abtransportiert werden konnte. (dpa, lby)

