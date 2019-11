vor 19 Min.

Auto prallt gegen Lastwagen - zwei junge Männer sterben

Auf der Autobahn 9 bei Hof sind in der Nacht zwei junge Männer ums Leben gekommen. Sie waren mit ihrem Auto gegen einen Lastwagen geprallt und eingeklemmt worden.

Auf der A9 bei Hof sind in der Nacht auf Donnerstag zwei junge Männer gestorben. Ihr Auto war auf einen Lastwagen geprallt. Beide wurden eingeklemmt.

Schwerer Unfall auf der A9 in Oberfranken: Zwei Männer waren in der Nacht auf Donnerstag auf der Autobahn Richtung Berlin unterwegs, als sie zwischen den Anschlussstellen Naila und Berg im Landkreis Hof plötzlich mit einem Lastwagen zusammenstießen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Wagen der 27 und 22 Jahre alten Männer gegen die Mittelleitplanke geschleudert, die beiden Insassen in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Der 27-jährige Fahrer starb noch am Unfallort, sein Beifahrer später im Krankenhaus. Der 46-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Autobahn in Richtung Berlin blieb für mehrere Stunden voll gesperrt und konnte erst in den frühen Morgenstunden wieder freigegeben werden. (dpa/lby)

